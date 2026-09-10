ArcelorMittal prevé reactivar el sábado el horno alto que sufrió una explosión sin daños personales

ArcelorMittal espera reactivar el horno alto "A" de Gijón el próximo sábado tras la reparación de los daños producidos por la explosión registrada ayer, miércoles, por una vaporización súbita en la plataforma de toberas que obligó a activar los protocolos de emergencia y paralizar la instalación. En el suceso no se produjeron daños personales a pesar de que en la zona estaban trabajando medio centenar de operarios

Fuentes de la multinacional siderúrgica apuntaron que la empresa está trabajando en la reparación de los daños y, al mismo tiempo, está preparando el arranque del horno, que se espera que se produzca el sábado.

El suceso se produjo en la mañana del miércoles. Se registró una fuerte detonación localizada en un elemento estructural de la plataforma de toberas, por las que se introduce aire caliente a alta presión en el horno alto para permitir la combustión del coque y la fusión del mineral de hierro. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que se produjo una "vaporización súbita" que provocó daños materiales "limitados". En la zona afectada se están llevando a cabo labores de retirada de escombros porque la explosión provocó que salieran trozos de hormigón disparados. No obstante, no hay daños materiales de gravedad que impidan retomar la actividad en la instalación siderúrgica.

Mientras esté parado el horno alto "A" de Gijón, la siderurgia asturiana operará con un único horno alto, el "B", que a finales del verano de 2025 sufrió una avería y no pudo ser arrancado en condiciones de seguridad hasta mayo de este año después de ser vaciado.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha señalado este jueves que espera que la explosión de este pasado miércoles en el horno alto 'A' o tenga afectación en el ritmo de inversiones que plantea la multinacional en la región para que se siga produciendo acero desde Asturias. Además, señaló que dentro del seguimiento que el Principado está haciendo a diferentes empresas, no solo a ArcelorMittal, "los accidentes son una parte que nos preocupa", ha reconocido. No obstante, Sánchez destacó que la explosión no ha tenido afectación personal, "que es lo primero", e indicó que el resto de cuestiones, ya a nivel material, son "todas solventables".

El consejero ha aprovechado para mostrar su confianza en que ArcelorMittral anuncie planes para adaptar sus plantas en Asturias "a un entorno mucho más electrificado y mucho más digital. Ha recordado, en este sentido, que está pendiente conocer si se va a hacer o no la electrificación de la acería de Avilés. Frente a ello, ha resaltado que se van conociendo otras inversiones como su participación, junto a Moeve, en un fondo tecnológico para avanzar en descarbonización , que ha considerado que es una cuestión también muy importante.