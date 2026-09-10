Bruselas admite a trámite la denuncia contra España por la marginación de la red ferroviaria asturiana

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, ha admitido a trámite una denuncia presentada contra el Gobierno central por incumplir sus compromisos ferroviarios en Asturias. Bruselas ha comunicado al denunciante, el asturiano Vicente Luque, representante de la Plataforma Tecnológica de Túneles Pajares, que su escrito será "examinado" por los servicios de la Dirección General de Movilidad y Transportes a la luz del Derecho de la Unión Europea y que el mismo órgano informará de las "medidas adoptadas".

La Comisión podría haber archivado la denuncia, pero esta decisión supone abrir un estudio a los argumentos y establece un nuevo capítulo en la controversia sobre la configuración futura de la red ferroviaria asturiana y, en particular, sobre el eje Pola de Lena-Oviedo-Gijón.

La Plataforma Tecnológica de Túneles Pajares, que preside Luque —antiguo jefe adjunto del Programa de Redes Transeuropeas de la Comisión Europea—, sostiene que el Ministerio de Transportes está planificando y licitando actuaciones en este tramo con criterios propios de la red global pese a formar de la red básica del Corredor Atlántico, que regula la Comisión Europea, y debería cumplir las exigencias correspondientes a esta categoría.

La Comisión explica que, si de su análisis se desprende que puede existir una vulneración del Derecho de la UE que justifique actuar, el siguiente paso sería enviar al Estado miembro una "carta de emplazamiento" para que presente sus observaciones. A partir de la respuesta de España, Bruselas podría decidir si continúa adelante con el procedimiento y, eventualmente, emitir un dictamen motivado, algo que ya ha pasado con el procedimiento abierto contra la concesión del peaje de la autopista del Huerna (AP-66).

Los plazos previstos por la propia Comisión dan una idea de que se trata de un proceso que no se resolverá de inmediato. Tras registrar una denuncia, los servicios comunitarios deben realizar una evaluación preliminar en un plazo de dos meses e informar de sus resultados. La evaluación para decidir si procede formular un requerimiento o archivar el expediente tiene un plazo máximo de un año, según la documentación remitida al denunciante.

Una denuncia presentada el 20 de agosto

La denuncia, presentada el pasado 20 de agosto, cuestiona la planificación de las actuaciones previstas entre Pola de Lena, Oviedo y Gijón y sostiene que España no está aplicando a este eje las condiciones que corresponden a la red básica europea. Se trata de un tramo pendiente de renovar donde los trenes de alta velocidad no llegan a velocidades competitivas. El escrito pone el foco, entre otras actuaciones, en los estudios informativos y licitaciones impulsados durante 2025 por Adif para las secciones Pola de Lena-Oviedo y Oviedo-Gijón, así como en el nudo de Villabona.

La Plataforma considera que el tratamiento de este tramo resulta especialmente relevante porque la red básica europea debe estar completada en 2030, frente al horizonte de 2050 de la red global. En su denuncia advertía de que la configuración planteada puede acabar generando un "cuello de botella" que limite el aprovechamiento de la Variante de Pajares y de la inversión realizada en la infraestructura ferroviaria asturiana.

El eje también tiene una importancia estratégica por su conexión con el puerto de Gijón y por la coexistencia prevista de servicios de alta velocidad, mercancías y cercanías. La plataforma sostiene que las actuaciones deberían responder simultáneamente a esas necesidades y a los requisitos de interoperabilidad y prestaciones establecidos por la normativa europea.

La denuncia se produjo además en el contexto del debate sobre el futuro ancho ferroviario en Asturias y sobre la integración del Principado en el Corredor Atlántico. La plataforma cuestiona que parte de la red convencional vaya a quedar configurada sin ancho internacional y vincula esta decisión con el riesgo de que Asturias no alcance las prestaciones que, a su juicio, exige su inclusión en la red básica europea.