“Ser quien a cantar” regresa mañana viernes al Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres

La propuesta poética, musical y visual “Ser quien a cantar” regresa este viernes, 11 de septiembre, al Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres a las 17.30 horas. Estrenada en 2024, la pieza, de unos 55 minutos de duración, pone en diálogo la ocupación del espacio público por parte de las mujeres con las historias de distintas asturianas, entre ellas Mari Luz Cristóbal Caunedo, Anita Sirgo, Nené Losada Rico y Yolanda Huergo.

La obra está dirigida y articulada narrativamente por la poeta asturiana Sofía Castañón y cuenta con la participación de Sara Friera, encargada de la viola y el sintetizador; Jimena Menéndez con la percusión y Daniela Cohen responsable de la obra visual. El conjunto combina música, palabra e imagen para construir un recorrido por la memoria de mujeres asturianas procedentes de distintos ámbitos.

Todas las partes de “Ser quien a cantar” se unen en una mirada de reivindicación de las mujeres antifranquistas y revolucionarias y de su papel en la historia. La pieza plantea así una genealogía femenina que recupera voces y experiencias vinculadas a la lucha, la transformación social y la presencia de las mujeres en el espacio público.

El asturiano ocupa un lugar central en la propuesta, interpretada íntegramente en esta lengua. Para Castañón, la elección responde también a su condición todavía subalterna y a la legitimización de una lengua que aún no cuenta con los mismos derechos que otras lenguas reconocidas oficialmente.

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Con esta combinación de música, creación visual y narrativa, “Ser quien a cantar” vuelve a los escenarios para reivindicar la memoria de las mujeres asturianas y recuperar sus historias desde una mirada contemporánea.