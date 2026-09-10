Un conductor en sentido contrario obliga a cerrar quince minutos la Autovía de La Plata en sentido a León a la altura del túnel del Padrún

Susto en la Autovía de La Plata (A-66). La Guardia Civil de Tráfico cerró el carril en sentido León, a la altura del túnel del Padrún después de que las 16.40 horas se recibiese aviso en la central COTA de la Guardia Civil de Asturias de la existencia de un vehículo que circulaba en sentido contrario. El vehículo, de color blanco, fue visto a la altura del kilómetro 48 a la altura de Mieres.

Circulaba por la plataforma para viajar hacia León, pero en sentido a Oviedo. Inmediatamente se cerró el túnel del Padrún en el carril indicado y se avisó a las patrullas de tráfico de la zona que revisaron el recorrido.No se avistó sin embargo ningún vehículo en el tramo. A las 16.55 , se reanudó la circulación.

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Todo apunta a que el vehículo invirtió el sentido de la marcha o se salió de la autovía antes de llegar al túnel del Padrún, presumiblemente en el enlace con la AS-I, la Autovía Minera.