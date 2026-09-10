Casi dos delitos sexuales al día en Asturias y cada vez más internamientos de menores: las alertas que se derivan del balance de la Fiscalía

Asturias registró durante 2025 más de 60 delitos sexuales al mes, casi dos cada día, en un año en el que también aumentó con fuerza la actividad de la Fiscalía relacionada con menores. Los procedimientos por delitos contra la libertad sexual crecieron un 28,3%, hasta alcanzar los 724, mientras que las diligencias preliminares sobre asuntos penales en los que aparecen menores han aumentado más de un 50% en los últimos tres años. También crecieron las medidas más severas contra menores infractores: los internamientos pasaron de 75 en 2024 a 96 el año pasado. Son dos de los principales datos que deja la Memoria de 2025 de la Fiscalía del Principado, que refleja además un aumento de la violencia sobre la mujer, los delitos contra el patrimonio, los robos con violencia e intimidación y los delitos ambientales.

El balance global ofrece una aparente contradicción. Los procedimientos penales por delitos graves o menos graves bajaron un 17,92% frente a 2024, pero la propia Fiscalía advierte de que aquel fue un ejercicio "anómalo" debido a las consecuencias de las sucesivas huelgas en Justicia de 2023, que obligaron a aumentar la actividad al año siguiente para resolver asuntos pendientes. Descontada esa distorsión, los 44.288 procedimientos de 2025 son la cifra más elevada registrada en Asturias en los últimos diez años.

Los delitos que más crecen en Asturias Variación registrada en 2025 respecto a 2024, en porcentaje Robos con violencia e intimidación +47,25 %

Delitos contra la libertad sexual +28,3 %

Violencia sobre la mujer +14 %

Delitos contra el patrimonio +6,2 %

Delitos informáticos +1,8 % Ver los datos en una tabla Variación de la criminalidad registrada en Asturias, 2025 respecto a 2024. Delito Crecimiento Robos con violencia e intimidación +47,25 % Delitos contra la libertad sexual +28,3 % Violencia sobre la mujer +14 % Delitos contra el patrimonio +6,2 % Delitos informáticos +1,8 % Fuente: Memoria de 2025 de la Fiscalía del Principado

Delitos sexuales: 724 procedimientos, un 28,3% más

La evolución de los delitos contra la libertad sexual constituye una de las señales más preocupantes de la memoria. Los procedimientos aumentaron de 564 en 2024 a 724 en 2025, un incremento del 28,3%.

La propia Fiscalía traduce el volumen a una referencia especialmente gráfica: esa cifra representa "una media de más de 60 delitos sexuales al mes en Asturias durante 2025, casi dos al día". El Ministerio Público precisa que se trata de una tendencia observada también a escala nacional, pero mantiene una advertencia específica sobre las víctimas más jóvenes: "Continúa la preocupante violencia sexual contra menores de edad detectada en años anteriores".

Los fiscales asturianos presentaron durante el ejercicio 147 escritos de acusación por delitos contra la libertad sexual.

Menores: más diligencias y 96 internamientos

La evolución de la delincuencia protagonizada por menores constituye otro de los principales focos de atención. Las diligencias preliminares, que engloban todas las comunicaciones recibidas por la Fiscalía en asuntos de naturaleza penal en los que aparecen menores, han aumentado más de un 50% durante los últimos tres años.

Los expedientes iniciados por asuntos de mayor gravedad bajaron ligeramente respecto al año precedente, aunque siguen muy por encima de los niveles de comienzos de la década. Fueron 338 en 2021, 453 en 2022, 469 en 2023, 514 en 2024 y 488 en 2025. La Fiscalía recuerda también aquí que los datos de 2024 estuvieron afectados por las consecuencias de las huelgas en la Administración de Justicia.

Durante el último ejercicio aumentaron los delitos de lesiones, los robos con violencia e intimidación y los casos de acoso escolar cometidos por menores. En este último ámbito se contabilizaron 62 denuncias, que dieron lugar a la incoación de 14 expedientes, frente a los nueve del año anterior.

Los delitos contra la libertad sexual protagonizados por menores se mantuvieron estables, con 18 expedientes, mientras se registraron 82 denuncias por hechos que afectan a la integridad moral de menores.

También aumentaron los internamientos impuestos. Fueron 96 frente a los 75 de 2024: siete en régimen cerrado, 76 en régimen semiabierto y 13 terapéuticos. Un hecho relevante si se tiene en cuenta la situación del centro de menores de Sograndio (Oviedo), que acumula problemas continuos de incidentes y huidas. Se acordaron además 88 medidas de libertad vigilada, 125 tareas socioeducativas, 73 prestaciones en beneficio de la comunidad y 135 alejamientos o prohibiciones de comunicación con la víctima.

Violencia machista: un 14% más y dos víctimas mortales

Las diligencias previas y urgentes relacionadas con la violencia sobre la mujer aumentaron un 14%, hasta situarse en 4.150. Durante 2025 se produjeron además dos fallecimientos en Asturias por violencia sobre la mujer.

Las calificaciones formuladas por los fiscales aumentaron un 4,7%, hasta 1.574, y el 44% de las acusaciones fueron por quebrantamientos de medidas cautelares o condenas.

Las sentencias condenatorias crecieron con mucha mayor intensidad, un 31,7%, hasta alcanzar las 814, mientras las absolutorias descendieron un 32,7%, hasta 70. Los jueces acordaron prisión provisional comunicada y sin fianza en 45 ocasiones, un 25% más que en 2024, y las órdenes de protección concedidas crecieron más de un 10%.

Violencia intrafamiliar: se duplican los padres maltratados por sus hijos

La memoria detecta también un fuerte incremento de la violencia ejercida por hijos contra sus padres. Las calificaciones formuladas por la Fiscalía en materia de violencia doméstica aumentaron un 10,5%, hasta 304.

Especialmente llamativo es el número de progenitores víctimas de maltrato por parte de sus hijos, que prácticamente se duplicó: fueron 49 en 2025 frente a 24 el año anterior.

Otros delitos: los robos violentos suben un 47%

Entre los demás ámbitos delictivos destaca el patrimonio. Estos delitos aumentaron un 6,2% y encadenan ya cuatro años consecutivos de crecimiento. Desde 2021, según la Fiscalía, los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico han aumentado más de un 94% en Asturias.

La estafa continúa siendo el delito más numeroso, seguida de los hurtos y los daños. Especialmente intensa fue la subida de los robos con violencia e intimidación, un 47,25%.

También crecieron los delitos ambientales: un 3,7% las diligencias de investigación, un 3,4% los procedimientos judiciales y un 25% las calificaciones de la Fiscalía. Se abrieron 168 investigaciones, 108 de ellas por incendios forestales.

Los delitos informáticos aumentaron un 1,8%, hasta 3.561 procedimientos. En seguridad vial, el conjunto de delitos creció más de un 2,5%, aunque la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas descendió por primera vez en años: de 1.718 a 1.369 procedimientos, un 20,3% menos.

Máximos de procedimientos y menos juicios

Asturias contabilizó en total 44.288 procedimientos por delitos graves o menos graves durante 2025: 40.097 diligencias previas y 4.191 urgentes. Son un 17,92% menos que los 53.955 de 2024, pero la Fiscalía recalca que aquel ejercicio estuvo distorsionado por las huelgas judiciales de 2023, que alargaron la tramitación de causas hasta el año siguiente. Exceptuándolo, 2025 arroja el volumen de procedimientos más alto de la última década.

Los fiscales formularon 7.528 escritos de acusación y se celebraron 10.875 juicios. Y aumentaron un 15,92% respecto a 2024 las vistas suspendidas, hasta alcanzar las 3.334.

Los juzgados y tribunales asturianos dictaron además 10.505 sentencias penales, de las que 8.287 fueron condenatorias. Según la Fiscalía, el 79,4% de las sentencias por delitos graves o menos graves coincidieron con las tesis del Ministerio Fiscal.