"Cuando escucho Esclavos de la intensidad me emociono, a veces incluso cantándola"

Los Acebos nació en 2023 como un proyecto personal que, casi sin buscarlo, terminó convirtiéndose en una banda de calibre internacional. Lo que empezó con unas canciones compuestas y grabadas en un local de ensayo fue creciendo con conciertos en salas y festivales hasta la llegada de Esclavos de la intensidad, su primer EP, y, después, de nuevas oportunidades como telonear a The Cat Empire y tocar en Liverpool, Viena y el Vibra Mahou de Gijón. Ahora, aquellas primeras canciones regresan con una nueva producción en 23, el primer álbum de estudio de Los Acebos, que verá la luz el próximo 11 de septiembre bajo el sello Esmeralda. El disco recorre la trayectoria del proyecto desde sus inicios y reúne canciones nacidas en momentos muy diferentes, pero unidas por la necesidad de romper con una rutina que ya no le hacía feliz.

Los Acebos empezó como un proyecto muy personal. ¿Cómo acabó convirtiéndose en una banda?

El proyecto nace en 2023. Empecé a componer canciones sin tener pensado formar un grupo. Poco a poco se fue uniendo gente a la que le gustaba el proyecto y terminamos formando una banda. Ahora mismo estamos Sebas, Guille y yo. Primero grabamos las canciones en el local de ensayo y fuimos tocando en salas y festivales, hasta que conocí a Juande y grabamos el primer EP, Esclavos de la intensidad. Con ese EP, en 2025, conseguimos muchas cosas. Ese año entramos en Esmeralda y pudimos recuperar todas aquellas primeras canciones que habíamos grabado en el local de ensayo y producirlas como se merecían. Todo eso conforma 23, mi primer álbum de estudio.

¿Cómo decidió qué canciones recuperar para el disco?

Fue un trabajo junto a Juande. Queríamos recuperar las más simbólicas, las que más me transmitían en una primera instancia, y coincidió que eran también las que mejor funcionaban con la nueva producción. Intentamos respetar su esencia, pero con un sonido mucho más cercano a lo que son Los Acebos ahora mismo. La selección tiene que ver con lo que significaban para mí, con lo que funcionaba a nivel de producción y con lo que encajaba en el proyecto actual.

El título, 23, parece tener un significado importante. ¿Qué representa?

2023 es el año en el que nace el grupo y con 23 años fue cuando empecé a trabajar y me vi inmerso en una rutina que tampoco estaba dirigiendo demasiado bien o de la que no era muy consciente. Con la música intenté romper esa rutina, empecé a dedicarle tiempo de verdad y me parecía bonito utilizar 23 como nombre del álbum.

En el disco conviven canciones muy enérgicas con otras más acústicas e íntimas. ¿Buscaba ese contraste?

Cuando me pongo a componer suele ser porque emocionalmente estoy en un punto en el que tengo algo que contar. A veces viene desde la energía o incluso desde la rabia; otras, desde la tristeza o la euforia. Nunca pienso «voy a hacer una canción de este estilo». Una canción que empieza siendo algo más acústico puede acabar teniendo más guitarras y siendo más potente, y viceversa. Para mí lo más importante es el mensaje de las canciones.

¿Cuál es su canción más personal?

Sigue siendo Esclavos de la intensidad. Fue la primera que se materializó con Juan de Dios Martí y tiene una carga emocional muy grande para mí. Además, es la que parece que más le gustó a la gente. Cuando la escucho, a veces incluso cantándola, me emociono.

¿En qué momento sintió que Los Acebos había adquirido una dimensión diferente?

Realmente iban pasando cosas y todo ocurrió muy rápido. Soy consciente de que somos una banda emergente, aunque estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Antes de entrar en Esmeralda intentaba conseguir yo mismo los conciertos, las entrevistas y todo lo demás. Ahora tengo un equipo detrás, maravilloso, que sabe hacer muy bien ese trabajo. Quizá fui más consciente cuando entramos en Esmeralda. Para mí era un sueño conseguir una oficina que apostase por el proyecto, que creyera en la música y nos apoyara. Antes las cosas simplemente iban sucediendo y yo estaba tan centrado en el trabajo que tampoco era muy consciente.

¿Qué le diría ahora al Alberto que estaba en 2023, cuando todavía no sabía si Los Acebos iba a existir?

Que confíe en el camino y que disfrute del proceso. Muchas veces vivimos pensando en el pasado o en el futuro, pero el pasado ya pasó y no sabemos qué nos deparará el futuro. Al final hay que disfrutar del proceso, aunque a veces cueste, porque es con lo que nos vamos a quedar.

¿Y qué ha cambiado en Los Acebos desde aquellas primeras canciones?

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Hemos mejorado muchísimo el directo, nos hemos consolidado como banda y hemos entendido el proyecto de una manera mucho más madura. También hemos aprendido a gestionar mejor los conciertos más grandes. Personalmente, cada día voy aprendiendo un poco más sobre la música y sobre la producción. Me queda muchísimo por aprender, pero las experiencias que hemos acumulado nos ayudan a encarar lo siguiente.