Formación en cocina como entrada al mundo laboral

El CIFP de Mantenimiento y Servicios a la Producción de Langreo incorpora a su oferta formativa un curso de Cocina, una propuesta dirigida a quienes quieran adquirir una preparación especializada en el ámbito de la hostelería y el turismo. El programa combina conocimientos técnicos y formación práctica para aprender a trabajar con alimentos, desde su preparación inicial hasta su elaboración, presentación y conservación.

El curso comenzará el próximo 8 de octubre y se desarrollará en horario de mañana, de lunes a viernes. Uno de sus principales atractivos es su marcado carácter práctico, con 208 horas de formación en empresa, que permitirán al alumnado completar su aprendizaje en un entorno profesional y conocer de primera mano el funcionamiento de la actividad hostelera.

A lo largo del programa, los participantes abordarán los principales procesos relacionados con el trabajo en cocina. Entre los contenidos se encuentran las ofertas gastronómicas sencillas y los sistemas de aprovisionamiento, fundamentales para conocer cómo se planifican las necesidades de una cocina y cómo se organizan sus recursos. También se trabajará la preelaboración y conservación de alimentos, de tal modo que los alumnos adquirirán los conocimientos sobre las diferentes técnicas para preparar y mantener las materias primas en las condiciones adecuadas.

Las técnicas culinarias ocuparán igualmente un espacio destacado dentro de la formación. El alumnado podrá familiarizarse con los procedimientos necesarios para transformar los alimentos y elaborar diferentes preparaciones. A ello se sumará el aprendizaje relacionado con los productos culinarios, que servirá para ampliar las herramientas necesarias para desarrollar una cocina variada y de calidad.

El curso presta además especial atención a dos aspectos esenciales en cualquier establecimiento hostelero: la seguridad e higiene alimentaria y la protección ambiental. La correcta manipulación de los alimentos, el cumplimiento de las normas de seguridad y la aplicación de buenas prácticas serán parte fundamental del aprendizaje.

El objetivo es que los participantes sean capaces de desarrollar con autonomía los procesos de preelaboración, preparación, presentación y conservación de todo tipo de alimentos, así como definir ofertas gastronómicas sencillas. Todo ello deberá realizarse aplicando las técnicas correspondientes, buscando los niveles de calidad establecidos y teniendo en cuenta también los objetivos económicos de la actividad.

La formación ofrece, por tanto, una oportunidad para quienes quieran iniciarse o mejorar su preparación en el sector de la cocina. El curso conduce a la obtención de certificado de profesionalidad y dispone de matrícula abierta actualmente. Se trata, sin duda, de una vía para adquirir competencias profesionales y acercarse al mercado laboral de la mano de una formación adaptada a las exigencias de la hostelería actual.

Cursos especializados para acceder al mercado

El CIFP de Mantenimiento y Servicios a la Producción de Langreo amplía su oferta formativa con tres cursos orientados a adquirir competencias profesionales vinculadas a sectores con amplia demanda de personal cualificado. Además del Curso de Cocina, la programación abarca los ámbitos de la edificación, la automatización industrial y las instalaciones de gas, con formación práctica y periodos de estancia en empresas. Estas tres formaciones se dirigen igualmente a personas desempleadas en general y son conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad. El período de matrícula se encuentra actualmente abierto.

El curso de Representación de Proyectos de Edificación, de la familia de Edificación y Obra Civil, comenzará el próximo 15 de septiembre y se impartirá en horario de mañana. La formación prepara a los alumnos para elaborar planos y representaciones de proyectos, fotocomposiciones y maquetas, además de prestar apoyo en la ejecución de obras. Incluye 120 horas de prácticas no laborales en empresa.

Distintos momentos de los cursos del CIFP / Cedida a LNE

La formación en Montaje y Mantenimiento de Sistemas de Automatización Industrial arrancará el 23 de septiembre, en horario de tarde. Los participantes aprenderán a montar y mantener sistemas de regulación y control en instalaciones industriales, con especial atención a la calidad, la prevención de riesgos y la normativa vigente. El curso incorpora 128 horas de formación en empresa.

Por último, el de Montaje, puesta en Servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones receptoras y aparatos de gas comenzará el 17 de septiembre, en horario de mañana. En este caso, se trata de una formación especializada para intervenir en instalaciones y aparatos de gas, desde su montaje y puesta en servicio hasta las tareas de mantenimiento, reparación e inspección, con 135 horas de formación en empresa.

El CIFP de Mantenimiento y Servicios a la Producción de Langreo ofrece así una oportunidad para mejorar la cualificación, adquirir experiencia práctica y acercarse al mercado laboral a través de una formación especializada y vinculada a la realidad profesional.

Para más información sobre todos los cursos, los interesados pueden llamar al 985 67 41 14.