La gran novedad del inicio de curso de la Universidad de Oviedo: así arrancó el doble grado para 40 alumnos con "vocación" para una profesión "dura" que Asturias demanda

Celia Iglesias tiene 18 años y es de Muros de Nalón. Cuando cursaba segundo de Bachillerato decidió que quería estudiar Educación Social, más tarde le atrajo la Pedagogía. Con la suerte de que cuando le ha tocado empezar sus estudios universitarios, este mismo curso, ha podido matricularse en ambas disciplinas gracias al doble grado de Pedagogía y Educación Social (PCEO) que se estrenó este jueves en la Facultad de Formación del Profesorado, en Oviedo. «La verdad que fue una suerte que apareciera este grado como hecho para mí», explica la joven a LA NUEVA ESPAÑA en un receso de la primera clase de toma de contacto con el coordinador de Pedagogía, Ramiro Martís.

Con esta nueva propuesta, gran novedad del nuevo curso de la Universidad de Oviedo que arrancó este jueves en las aulas, la facultad –con 2.400 alumnos este curso– suma su segundo doble grado, tras la puesta en marcha el pasado curso académico del programa conjunto de Educación Primaria e Infantil. En total, la Universidad de Oviedo suma once dobles titulaciones en su catálogo de titulaciones.

Celestino García y Omar García, con los alumnos del doble grado, en Oviedo. / Irma Collín / LNE

Celia Iglesias es una de los 40 alumnos que se han matriculado en el PCEO. Su objetivo es ser orientadora social, trabajar con menores con dificultades de adaptación, en situaciones vulnerables... Una opción mayoritaria entre el alumnado, como explican el coordinador, Omar García, y el decano de la facultad, Celestino García, quienes también dieron este jueves la bienvenida a los estudiantes. «Esta propuesta es una manera de economizar esfuerzos, antes quien quisiera estudiar ambas disciplinas echaba hasta siete años. Ahora lo haces en cinco», destaca García.

Voluntariado

Muy afortunado se siente David Rubio, de Pola de Laviana, con una trayectoria de muchos años en los grupos de voluntariado juvenil de su localidad, lo que le inclinó desde hace tiempo a estudiar Educación Social. «Aquí en Asturias hasta ahora solo podía estudiarse en la privada, en el centro Padre Ossó. Y para ir a la pública tendría que irme fuera. Así que ha sido una suerte», celebra. «Me gustaría trabajar en un centro de menores, me atraen las personas en situaciones de exclusión social», agrega.

Lo mismo le ocurre a Aitana Gómez, que con 19 años es mayor que el resto de sus compañeros. Llega a la facultad después de cursar dos años en Avilés un grado superior de FP de Integración Social. «Con este plan de estudios la educación social no solo se relaciona con la integración, sino también con la pedagogía. Es muy completo. Yo hice prácticas en un centro de menores y me atrajo completamente esta labor. Es dura, pero me gustó muchísimo. Estoy aquí convencida, por vocación», describe.

Vocación

Omar García asume que la vocación «pesa y mucho» en los estudios que coordina. «Hay aspectos duros, cuando se trabaja con menores problemáticos, con dificultades de integración... Te lo llevas a casa, de ahí que las prácticas sean muy importantes para tomar contacto con la realidad. En el aula todo puede sonar muy bien, pero la realidad es otra», advierte. Los alumnos tendrán prácticas en 2.º y 4.º de pedagogía, y en 5.º de educación social.

Ramiro Martínez, durante sus explicaciones, en la Facultad de Profesorado, en Oviedo. / Irma Collín / LNE

Este primer curso, que se estrenó este jueves, se enfrentarán a asignaturas como Teoría de la Educación, Procesos Psicológicos Básicos, Didáctica General o Inglés, en el primer semestre de Educación Social; y Psicopatología, Tecnología Educativa o Aprendizaje a los largo de la vida, en el segundo semestre, de Pedagogía.

Esta última asignatura es, precisamente, la que se encargará de impartir Omar García. Su objetivo: formar a los alumnos en los contextos distintos y todas las etapas que las personas aprenden. Con todo, García explica que el doble grado «tiene un temario en constate evolución, surgen necesidades continuamente». La integración social en las aulas asturianas de alumnos de países distintos, con la inmigración al alza, es todo un reto actualmente, así como la convivencia con las personas con trastornos o con circunstancias problemáticas... «Sin olvidar la integración de las familias en el proceso educativo, sin ellas no queda completo», advierte el coordinador.

Según Celestino García, el doble grado permitirá formar a profesionales cada vez más necesarios en el mercado laboral asturiano. La iniciativa está enmarcada en un acuerdo con la Consejería de Derechos Sociales. En el Principado se calcula que se necesitarán unos 400 profesionales en los próximos años.