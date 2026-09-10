Llega hoy el sorteo para llevarse el segundo coche del verano

Por fin llegó el gran día. Hoy se sortea el segundo de los dos coches Nissan Juke que LA NUEVA ESPAÑA ofrece a sus lectores dentro de la gran promoción del verano. Ya falta menos para conocer el nombre del afortunado ganador o ganadora de un premio que resulta extraordinario por su alto valor en el mercado. Aspirar a este gran galardón de verano es muy sencillo. El domingo 30 de agosto se publicó con LANUEVAESPAÑA una página cartilla y a lo largo de toda esta semana y La que finaliza hoy se ha publicado cada día un cupón que debe ser pegado en la página cartilla.

El Juke es s un coche cómodo, versátil y espacioso. Bajo el capó se esconde un motor de gasolina de 115 caballos de potencia, gestionado por una caja de cambios manual de seis velocidades que le otorga una conducción ágil tanto en ciudad como en carretera. Pero si hay algo que destaca es su bajo coste de mantenimiento, con consumo de tan solo 5,5 litros a los 100 kilómetros. El apartado tecnológico está pensado para integrarse de forma natural con la vida del conductor. Al subirse al coche, el teléfono móvil se vincula al instante a través de Android Auto o Apple CarPlay, proyectando todo el contenido en una pantalla digital y táctil de 12 pulgadas.

El periódico también ofrece un total de 10000 euros repartidos en diez premios semanales de mil euros, en una iniciativa con la que LA NUEVA ESPAÑA quiere premiar la fidelidad de sus lectores.

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Sorteos ante notario

Todos los sorteos se celebran ante notario para garantizar la máxima transparencia. Los nombres de los ganadores se publican posteriormente en LA NUEVA ESPAÑA y en sus canales oficiales. Para recibir el premio es necesario presentar la cartilla original cumplimentada con los cupones. Los premios en metálico los 1.000 euros se entregan en importe neto exento de impuestos.