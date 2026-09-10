Música, deporte, verbenas y cultura para celebrar las fiestas de Corvera
Del 11 al 13 de septiembre los vecinos y visitantes podrán disfrutar de tres días de actividades para todos los gustos
L. L.
Las Fiestas de Corvera contemplan este año una programación que va desde la música y las verbenas hasta el deporte, la cultura y las celebraciones más participativas. El 11 de septiembre, Día de Corvera, el Praú de la Fiesta acogerá una programación que combinará humor, música tradicional y verbena. A las 22.15 horas comenzará el espectáculo protagonizado por el humorista Joaquín Pajarón y el gaitero Bras Rodrigo. A continuación, la fiesta continuará con Dani Parrondo, una de las voces más populares del panorama musical asturiano.
También el 11, a las 17.30 horas, La Lechera de Cancienes acogerá la Gala Corvera Ejemplar, donde el Ayuntamiento rendirá homenaje a personas y colectivos vinculados al municipio por su trayectoria y aportación a la sociedad: Elena Mielgo, Noemí Álvarez; Alfredo Suárez y la Comisión de Festejos de San Justo y Pastor.
La programación cultural tendrá también una destacada presencia en el Teatro El Llar. El sábado 12, a las 20.00 horas, Emma Ozores protagonizará la obra El último que apague la luz, una propuesta que reúne humor y tradición familiar y que conmemora los 100 años de una familia fundamental en la escena artística española, la familia Ozores.
Las verbenas volverán a ser uno de los grandes ejes. El sábado 12, el Práu de la Fiesta reunirá a las orquestas Panorama City y Rebelión. Rebelión ofrecerá dos pases, de 22.00 a 23.00 horas y de 02.30 a 04.30 horas, mientras que Panorama City actuará de 23.30 a 02.30 horas. Entre ambas actuaciones tendrá lugar una de las citas más esperadas de las fiestas: los Fuegos Artificiales, a cargo de la pirotecnia Xaravia, de Ourense. El domingo 13 será el turno de París de Noia, que actuará en el Práu de la Fiesta de 19.30 a 22.30 horas.
La oferta musical se completará con el Corvera Fest, 12 de septiembre en la Plaza Roja del Parque Europa de Las Vegas, de 20.00 a 01.00 horas, con acceso libre y gratuito. El festival plantea una noche de música y entretenimiento especialmente dirigida al público juvenil, con una programación abierta a todas las edades y gustos musicales.
El deporte, otro de los grandes protagonistas de las Fiestas, con una treintena de competiciones y actividades deportivas repartidas por distintos puntos del concejo. Con la popular Marcha Cicloturista, que se celebrará el sábado 12 de septiembre. La salida tendrá lugar a las 11.00 horas desde la plaza de Los Maestros de Las Vegas y los participantes recorrerán 11,7 kilómetros por el concejo hasta alcanzar la meta, situada en el Praú de la Fiesta.
Otro de los grandes momentos llegará el 13 de septiembre con la Comida en la Calle, una de las citas más multitudinarias y participativas del programa festivo. La celebración comenzará a las 14.00 horas y volverá a reunir a miles de vecinos y vecinas, tanto en el espacio habilitado en la Plaza Roja del Parque Europa como en los numerosos establecimientos hosteleros de todo el concejo que se han sumado a esta iniciativa.
- Conmoción en Degaña: mueren al volcar su coche dos jóvenes de 23 años que acababan de estar en las fiestas de la Santina en Cerredo
- Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
- Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
- Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
- La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
- Barbón cambiará la misa en Covadonga por un santuario en el Occidente para el Día de Asturias
- El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
- EN DIRECTO: manifestación de apoyo a Ceuta en varios puntos de Asturias