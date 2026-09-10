Música, deporte, verbenas y cultura para celebrar las fiestas de Corvera

Las Fiestas de Corvera contemplan este año una programación que va desde la música y las verbenas hasta el deporte, la cultura y las celebraciones más participativas. El 11 de septiembre, Día de Corvera, el Praú de la Fiesta acogerá una programación que combinará humor, música tradicional y verbena. A las 22.15 horas comenzará el espectáculo protagonizado por el humorista Joaquín Pajarón y el gaitero Bras Rodrigo. A continuación, la fiesta continuará con Dani Parrondo, una de las voces más populares del panorama musical asturiano.

También el 11, a las 17.30 horas, La Lechera de Cancienes acogerá la Gala Corvera Ejemplar, donde el Ayuntamiento rendirá homenaje a personas y colectivos vinculados al municipio por su trayectoria y aportación a la sociedad: Elena Mielgo, Noemí Álvarez; Alfredo Suárez y la Comisión de Festejos de San Justo y Pastor.

Comida en la calle / Cedida a LNE

La programación cultural tendrá también una destacada presencia en el Teatro El Llar. El sábado 12, a las 20.00 horas, Emma Ozores protagonizará la obra El último que apague la luz, una propuesta que reúne humor y tradición familiar y que conmemora los 100 años de una familia fundamental en la escena artística española, la familia Ozores.

Las verbenas volverán a ser uno de los grandes ejes. El sábado 12, el Práu de la Fiesta reunirá a las orquestas Panorama City y Rebelión. Rebelión ofrecerá dos pases, de 22.00 a 23.00 horas y de 02.30 a 04.30 horas, mientras que Panorama City actuará de 23.30 a 02.30 horas. Entre ambas actuaciones tendrá lugar una de las citas más esperadas de las fiestas: los Fuegos Artificiales, a cargo de la pirotecnia Xaravia, de Ourense. El domingo 13 será el turno de París de Noia, que actuará en el Práu de la Fiesta de 19.30 a 22.30 horas.

Orquesta Panorama / Cedida a LNE

La oferta musical se completará con el Corvera Fest, 12 de septiembre en la Plaza Roja del Parque Europa de Las Vegas, de 20.00 a 01.00 horas, con acceso libre y gratuito. El festival plantea una noche de música y entretenimiento especialmente dirigida al público juvenil, con una programación abierta a todas las edades y gustos musicales.

El deporte, otro de los grandes protagonistas de las Fiestas, con una treintena de competiciones y actividades deportivas repartidas por distintos puntos del concejo. Con la popular Marcha Cicloturista, que se celebrará el sábado 12 de septiembre. La salida tendrá lugar a las 11.00 horas desde la plaza de Los Maestros de Las Vegas y los participantes recorrerán 11,7 kilómetros por el concejo hasta alcanzar la meta, situada en el Praú de la Fiesta.

El humorista Joaquín Pajarón / Cedida a LNE

Otro de los grandes momentos llegará el 13 de septiembre con la Comida en la Calle, una de las citas más multitudinarias y participativas del programa festivo. La celebración comenzará a las 14.00 horas y volverá a reunir a miles de vecinos y vecinas, tanto en el espacio habilitado en la Plaza Roja del Parque Europa como en los numerosos establecimientos hosteleros de todo el concejo que se han sumado a esta iniciativa.