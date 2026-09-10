El proyecto de Indra en Barros tendrá un impacto económico de cerca de 600 millones y generará más de 400 empleos directos e indirectos, según el Principado

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha estimado que la operación de compra de taller de Barros, su alquiler a Indra y la creación de una fábrica de vehículos blindados tendrá un impacto económico que oscilará entre 500 y 600 millones de euros.

"Yo creo que ese impacto económico en la región y, sobre todo, en una zona como Langreo, pues bien merece esa inversión", apuntó Sánchez sobre la compra del taller de Barros por parte del Gobierno asturiano por 10,65 millones de euros. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo señaló que los procesos de adquisición de instalaciones como las de Duro son "largos y complejos", además de que requieren muchas interlocuciones y estudiar muy bien los mecanismos. Ha remarcado, asimismo, que la aprobación por parte del Consejo de Administración de la Sociedad Regional de Promoción (SRP) de esta operación es el inicio de esas negociaciones para que a través de esta se pueda adquirir ese taller. En este sentido, ha recordado que el taller se incorporaría a los activos de la SRP y la intención es establecer un alquiler a largo plazo, para lo que barajan un mínimo de 20 años. Algo que habrá que ir negociando para que Indra pueda desarrollar ahí su Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).

"Es un mecanismo inédito", ha destacado el consejero, quien ha aclarado que "todos los escenarios siempre son posibles". Aún así, ha incidido en que confía en que la operación se pueda completar de aquí a un máximo de tres meses.

El consejero ha reiterado que lo que se baraja es un alquiler a 20 años a Indra y, en todo caso, a precios de alquiler de mercado. Sánchez ha agregado que la operación lanzada por el Principado es "una inversión" y que una administración pública tiene que tener en cuenta dos tipos de retorno: el del alquiler y el de la revalorización del activo porque Indra van a hacer unas inversiones para equipar ese taller, remodelarlo y especializarlo en una actividad de futuro. "Se está hablando de constituir en Asturias un verdadero polo de fabricación, en este caso no solo de vehículos blindados, sino de los subsistemas", ha señalado.

Por todo ello, el consejero no ha tiene dudas de que tener esa empresa ahí va a revalorizar y hacer mucho más atractiva una zona, como es ese entorno en el taller de Barros, en Langreo, que además está "muy necesitada de ello, porque siempre ha sido una zona industrial y necesitaba un proyecto industrial, además, de este calado".

"Yo estoy convencido de que si en el hipotético caso de que dentro de 20 años Indra se quisiera mover de ahí, esa zona no va a ser la zona que vemos ahora mismo", ha augurado Sánchez, quien ha opinado que también va a servir para atraer más empresas. "En todo caso, ese activo va a quedar muchísimo más revalorizado que el precio que se va a pagar", ha sostenido.

Con respecto a Duro Felguera, ha explicado que van a enviarles esa oferta no vinculante, a la espera de la respuesta de la empresa asturiana. Ha avanzado, eso sí, que esperan que se acepte porque es una buena oferta y, a partir de ahí, se establecerán los condicionantes que vayan ligados al contrato de alquiler. En cuanto a estos condicionantes, ha indicado que no van a ser diferentes a los que ya tienen comprometidos en su PIER, por el que se recoge ya un compromiso de creación de empleo y de inversión. Por este motivo, ha señalado que lo que se trataría sería de establecer a qué precio se va a arrendar ese taller de aquí a 20 años.

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Borja Sánchez también destacó el impacto en el empleo que tendrá el proyecto de Indra y recalcó que de lo que se está hablando es, entre empleos directos e inducidos, que se creen entre 400 y 450 empleos solo con esa inversión en Barros, sin contar las diferentes cosas que puedan venir. "Esto es solo el primer paso", ha señalado Sánchez, que destacó que él siempre dijo que era un proyecto "irrenunciable", no solo por él mismo, sino por todo lo que va a arrastrar en los años sucesivos.