Otra puntilla a las minas de carbón en el Occidente: el Principado bloquea la actividad en la explotación de Tineo

La Dirección General de Minas del Principado ha rechazado el plan de labores para reanudar la actividad en la mina de Pilotuerto (Tineo), que explota la empresa Special Anthracites, amparándose en una resolución del Instituto para la Transición Justa (ITJ) que vincula cualquier actividad con la devolución de las ayudas obtenidas en su día por el cierre de la explotación.

En una resolución fechada el pasado 31 de julio, el Principado argumenta que, días antes, el Instituto para la Transición Justa había señalado que «existe una identidad entre los derechos mineros afectados por el Plan de Cierre (en el marco de la decisión europea de 2018) y los incluidos en el plan de labores». Por ello, el Ejecutivo autonómico señala que, en virtud de la Ley de Cambio Climático, que establece que debe ser el ITJ quien evalúe si deben devolverse las ayudas recibidas, se deniega el plan de explotación.

La medida aboca al fin de la actividad en la mina de Tineo, una explotación que, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ya atravesaba importantes dificultades a causa de las discrepancias legales sobre su venta.

No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), del que depende el ITJ, señalaron que la respuesta de este organismo al Principado sobre la situación de la mina de Tineo «está pendiente de informes externos y no se ha iniciado ningún proceso de devolución de las ayudas recibidas».

Las mismas fuentes confirmaron que el ITJ «está estudiando la situación de las minas afectadas por el Plan de Cierre» y ha «atendido» un requerimiento de información del Gobierno del Principado sobre el grupo minero de Tineo. «Se le ha informado de que hay identidad entre los derechos mineros afectados por el Plan de Cierre y los incluidos en los planes de labores de esta explotación», indicaron las fuentes consultadas. Pese a que el ITJ no da por cerrado el análisis, el Gobierno regional ya ha considerado suficiente esa valoración preliminar para bloquear la actividad extractiva en la explotación.

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La situación evidencia que el Gobierno regional no está dispuesto a conceder permisos de actividad sin la aquiescencia del ITJ, una circunstancia que afecta también a la mina de TyC Narcea, en Vega de Rengos (Cangas del Narcea), que trata de rebatir los informes del organismo estatal, según los cuales, para continuar con la actividad, debería devolver más de 31 millones de euros en ayudas concedidas a los anteriores propietarios.