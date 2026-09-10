Rescatados tres montañeros que se perdieron por la niebla en las inmediaciones del Urriellu

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) localizó y evacuó, ilesos, a tres montañeros, dos hombres y una mujer, que se desorientaron este miércoles por la niebla en las inmediaciones del refugio de Urriellu, en Cabrales.

La niebla impidió la intervención del helicóptero medicalizado del organismo autónomo que, tras dejar a dos rescatadores en tierra, tuvo que regresar a su base en La Morgal.

Los tres afectados se encontraban en enriscados en El Frailón. El helicóptero dejó a los dos bomberos-rescatadores en una zona más alta y a las 16.28 horas informaron de que estaban con los perdidos a los que estaban bajando al refugio de Urriellu. A las 19.39 horas comunicaron que los afectados, debido al cansancio, habían decidido pernoctar en el refugio. El equipo bajó caminando hasta Pandébano donde los recogió personal del SEPA en un vehículo para regresar a base.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 13.41 horas del miércoles. En la llamada los propios afectados explicaban que estaban haciendo la ruta de La Milla de Picos y estaban un poco enriscados en la zona del Urriellu. Había mucha niebla en la zona y se habían desorientado.

La Sala del 112 del SEPA los transfirió con el Grupo de Rescate que les facilitó indicaciones para volver al sendero y poder continuar la ruta. También se les indicó que contactasen de nuevo con el servicio de emergencias para indicar si habían conseguido o no volver al camino.

A las 14.42 horas los montañeros señalaron que había mucha niebla en la zona y estaba lloviendo. Habían salido del Jou de los Cabrones para llegar al Casetón de Ándara. Dada la situación, se movilizó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y se contactó con el refugio de Urriellu que informó que la meteorología en la zona era muy mala, con un mar de nubes a 1.600 metros de altura y algún banco de niebla por el norte.

Con todo, la aeronave logró dejar a dos rescatadores en la zona y finalmente se localizó y evacuó al refugio, por tierra, a los tres montañeros.

Finalizada la intervención, los dos bomberos rescatadores regresaron a su base en La Morgal al filo de la medianoche.

Noticias relacionadas

El incidente se comunicó a los 112 de Cantabria y Castilla y León y a la Guardia Civil.