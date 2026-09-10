Trasladan de la cárcel de Asturias a la de Córdoba por seguridad a un miembro de "La Santa", la banda de narcos tras el ajuste de cuentas de Llanera

La dirección de la prisión de Asturias ha decidido trasladar al penal de Córdoba a José Enrique G. S., uno de los detenidos por el asesinato de Emiliano Burke, "El Panameño", en enero de 2025. La razón que se esgrime es la seguridad, ya que su vida podría estar en peligro. Se trata de uno de los miembros de "La Santa", la organización de narcotraficantes dominicanos que está detrás del crimen, un ajuste de cuentas por no haber pagado Burke los 12 kilos de cocaína que le habían entregado para vender.

La banda, y en concreto José Enrique G. S., habrían presionado a Burke para que devolviese la droga, pero el panameño decidió poner tierra de por medio, marchándose a Andalucía, en el otoño de 2025, aunque regresaría unos meses después para declarar en un juicio en el que estaba implicado su hijo. Sus "amigos" lo entregaron, según la investigación, a los sicarios de la banda, que lo asesinaron junto a la estación de Lugo de Llanera, tras pincharle las ruedas del coche para obligarle a detenerse. José Enrique G. S. residía en Gijón. En su vivienda, los agentes de la Guardia civil encontraron 34 kilos de hachís.

La defensa de este implicado, a cargo del letrado Javier Busto, ha vuelto a solicitar en el mes de julio la excarcelación de su defendido, al sostener que no hay riesgo de fuga. Ya pidió lo mismo el pasado mes de abril. Aduce que no hay "la más mínima prueba que acredite que mi representado ha tenido algo que ver en los hechos". Y añade: "Se pretende justificar la imposición de la prisión provisional con la afirmación de que mi representado proporcionó la infraestructura y logística precisa para llevar a cabo el crimen. Mi representado se encontraba en la República Dominicana en el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2024 y el 29 de enero de 2025. Regresó a España con posterioridad al día de autos, por lo que difícilmente pudo llevar a cabo acción alguna". Como prueba añade los billetes de avión.

Agrega el recurso que no hay prueba alguna de que José Enrique G. S. amenazase a la víctima, puesto que no se ha identificado a la persona a la que Burke grabó exigiéndole el pago de una deuda de 12 kilos de cocaína. La Fiscalía se ha opuesto tajantemente a su puesta en libertad.