Zamora se convierte en la capital mundial del queso: llega FROMAGO 2026, la mayor feria quesera al aire libre de Europa
Del 17 al 20 de septiembre, tres kilómetros del casco histórico zamorano acogerán 342 expositores, más de 200 actividades y queso de los cinco continentes, con entrada gratuita
L. L.
La próxima semana, Zamora dejará de ser una ciudad para convertirse en una feria. Del 17 al 20 de septiembre, la tercera edición de FROMAGO Cheese Experience desplegará más de 500 carpas a lo largo de 3 kilómetros del casco histórico, desde la Plaza de la Marina hasta el entorno de la Catedral: 40.000 metros cuadrados de recorrido al aire libre, con entrada gratuita, que consolidan a la cita como la mayor feria del queso al aire libre de Europa.
Las cifras de esta edición hablan por sí solas: 342 expositores —un 30% más que en 2024, con lista de espera—, de los que el 82% pertenecen al sector quesero y lácteo, junto a una zona internacional con productores llegados de los cinco continentes. La edición anterior cerró con más de 300.000 visitantes y 170.000 kilos de queso vendidos, y este año la organización aspira a superar esas marcas.
Para el visitante, el gran atractivo son las más de 200 actividades programadas, la mayoría gratuitas: catas, talleres, showcookings, música, espectáculos y propuestas infantiles, consultables en un buscador en la web oficial que permite filtrar por día y por tipo de actividad. "FROMAGO va a generar FOMO: hay tantas actividades que va a ser imposible verlas todas. Pero es una buena noticia, porque significa que cada visitante vivirá su propia feria", resume Sara Fregeneda, presidenta de EILZA, la escuela láctea zamorana que organiza el evento por encargo de la Diputación de Zamora.
La experiencia más emblemática vuelve reforzada: las galerías del queso, degustaciones de cinco quesos seleccionados por el maestro quesero y afinador José Luis Martín, por 7 euros y sin reserva previa. Este año son cuatro —nacional, internacional, europea de denominaciones de origen y la nueva dedicada a los premios Cincho—, repartidas por algunas de las plazas más bonitas de la ciudad. En 2024 pasaron por ellas más de 8.000 personas, con tardes en las que se agotó el queso.
Para los amantes del queso de una tierra quesera por excelencia como Asturias —donde la feria hizo parada este año en su gira de presentaciones—, la cita tiene alicientes mayores: el Atrio de la Catedral acogerá catas de nivel internacional, como la de los quesos premiados en los World Cheese Awards, una masterclass con el afinador francés Roland Barthélemy o la gran cata del Queso Zamorano DO con el mítico Roquefort como denominación invitada. Completan el programa las finales de los tres concursos nacionales —Mejor Fromelier de España, Mejor Tabla de Quesos en Hostelería y Mejor Tarta de Queso—, abiertas al público.
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