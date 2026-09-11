Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 11 de septiembre de 2026

Oviedo

San Mateo

Las fiestas continúan con una jornada cargada de música y actividades para todos los públicos. A las 17.00 horas, el Campo de San Francisco acogerá el concierto infantil de La Fantástica Banda, mientras que por la noche la música tomará distintos escenarios. En el recinto de La Ería, a las 20.00 horas, será el turno de «Molan los 90», y a las 21.30 horas comenzará en el paseo del Bombé el concierto gratuito de Alberto & García. También a las 21.30 horas, la plaza de Feijoo acogerá una nueva sesión del Concurso de Rock Ciudad de Oviedo Alejandro Blanco «Espina», con la actuación de Stormy Mondays como grupo invitado a las 23.30 horas. Durante toda la jornada permanecerán abiertas las casetas hosteleras, de 12.00 a 03.30 horas, y el mercado de San Mateo podrá visitarse de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas en el Campo de San Francisco. Además, el tren festivo gratuito circulará por el centro entre las 11.30 y las 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Mujeres del pasado en la escena de hoy», conferencia de María Luisa García Manso

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7) acoge a las 19.30 horas una conferencia titulada «Mujeres del pasado en la escena de hoy». La sesión, organizada por Tribuna Ciudadana, correrá a cargo de María Luisa García Manso, profesora ayudante doctora del Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Oviedo. Entrada libre.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Fiestas de Cimavilla

Prosiguen las celebraciones de Los Remedios y La Soledad en el barrio Alto. A las 19.30 horas, pasacalles de introcharangueros y cabezudos por el barrio. A las 20.00 horas, música en las plazas del Lavaderu, la Corrada, Jovellanos, la Colegiata y la Cuesta del Cholo. A las 23.15 horas, turno de «Eleven + Dj» en la carpa ubicada en el auditorio del Cerro de Santa Catalina.

Parque hinchable en el parque de los Hermanos Castro

En el Parque de Los Hermanos Castro está instalado hasta el 4 de octubre el parque hinchable Funbox. Más de 4.000 m² de castillos hinchables, toboganes, obstáculos y túneles en un parque pensado para la diversión familiar. Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos. Funbox abre de jueves a domingo y festivos. Los jueves y viernes funcionará de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas.

«Convivium» en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Desayuno tecnológico en el edificio Impulsa

El edificio Impulsa acoge de 9.15 a 10.30 horas un desayuno tecnológico organizado por el Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Gijón Impulsa. La sesión estará dedicada a un proyecto de Eficiencia energética y medioambiental, con la ponencia «Energía invisible: almacenando y recuperando calor para edificios del futuro», a cargo de Andrés Meana Fernández. y Matías Álvarez Rodríguez.

Programa de recualificación profesional en el CMI de El Coto

A las 12.00 horas, el Centro Municipal Integrado de El Coto acogerá una sesión del programa de recualificación profesional que promueve la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.

Homenaje a Federico García Lorca en el Antiguo Instituto

La Fundación Municipal de Cultura ha impulsado el ciclo ««Teatro para un aniversario. Lorca 1936-2026» para homenajear a Federico García Lorca por los 90 años de su asesinato. Este viernes, a las 19.30 horas, el Antiguo Instituto acoge la función «Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva», de la compañía «Proyecto 43-2», de Castilla y León.

«Cinerama» en la Escuela de Comercio

El ciclo de cine «Cinerama» dará comienzo hoy y se extenderá durante los próximos tres fines de semana. La antigua Escuela de Comercio acoge esta tarde, a las 19.00 horas, la proyección «La gran belleza», de Paolo Sorrentino.

Recital musical y poético en el Ateneo de La Calzada

El artista Jesús Trincado protagonizará un recital musical y poético en el Ateneo de La Calzada esta tarde. La cita, titulada «Recuerdos», dará comienzo a las 19.30 horas y servirá para homenajear a poetas como Federico García Lorca o Rosalía de Castro. Dentro de su recital también habrá aportaciones personales de su obra «Romancero de amor varado», dedicado a los grandes amores de la vida.

Charla en el Club Natación Santa Olaya

Teresa Cuesta ofrecerá esta tarde, a las 19.00 horas, la charla «Arte contemporáneo en las periferias: las iniciativas creativas de mujeres que rescatan el legado cultural de los pueblos» en el Club Natación Santa Olaya. Organiza la Asociación Cultural e Histórica de Porceyo.

Exposición de indumentaria en el Pueblu d’Asturies

Se puede ver la exposición temporal en el Muséu del Pueblu d’Asturies, integrada en la exposición permanente «La vida doméstica en Asturias, 1800 – 1965»: «EXPUESTAS». Ropa Interior femenina en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies». A través de seis prendas de ropa interior y lencería femenina, utilizadas entre finales del siglo XIX y los años sesenta del siglo XX, se muestra la evolución de esta vestimenta concebida para proteger, abrigar, aportar higiene y comodidad, pero también para ocultar o mostrar el cuerpo.

Exposiciones en el Antiguo Instituto

La exposición «Lorca en Asturias» podrá visitarse hasta el 27 de septiembre. Recorre la huella que Federico García Lorca dejó en Asturias a través de sus viajes, sus vínculos con los ateneos obreros y la experiencia de «La Barraca». Hasta el día 13 se podrá ver la muestra «La Escuela de Gijón. La ciudad como motivo», comisariada por Juan Manuel Bonet.

Laboral Centro de Arte

En Laboral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El centro municipal integrado de El Llano acoge hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición «Guille López:_luz y grafito». Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo, fusiona la precisión luminosa de la fotografía con la fragilidad del grafito, creando un diálogo que revela la esencia de la mirada, la expresión y la identidad.

Exposición fotográfica en el Ateneo de La Calzada

«Instantes encontrados» es el título de la exposición inaugurada en el Centro Municipal Integrado del Ateneo de La Calzada, organizado por Caja Rural de Asturias, con acceso libre y gratuito y se muestra hasta el 22 de septiembre. «Instantes encontrados» es un proyecto fotográfico de los barrios de Gijón. Busca ser un proyecto que empodere la importancia del barrio, de sus calles, su urbanismo y arquitectura, sus gentes, los pequeños comercios... De todas aquellas particularidades e idiosincrasias propias de cada distrito.

Exposición de cohetes en el centro municipal de La Arena

«Cohetes y satélites» es el título de la muestra que se puede visitar hasta el día 29 de septiembre. Aníbal Vega del Río, miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y presidente de la recién creada Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio, es el artífice de una exposición con réplicas a escala de los diferentes satélites que España fue teniendo desde su primer Intasat en 1974; maquetas de tamaño real de cubesats (con electrónica integrada que emula satélites emitiendo telemetría real), y futuros cohetes tripulados, algunos ya en servicio.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 19 de septiembre puede visitarse la exposición_«Imagen latiente», del artista madrileño Carlos Tárdez. Los horarios son de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Cómic en Avilés

La Casa de Cultura acoge las XXXI Jornadas del Cómic «Villa de Avilés». A las 12.00 horas se presenta «Gaudí. El soñador de Barcelona», con su autor, Max Vento. A las 13.00 horas se inicia la visita guiada a la exposición «El arte de Pere Pérez». A las 17.00 horas abren los estands de venta. Y a la misma hora se desarrollan las charlas-coloquio con Fernando Dagnino, Keko, José Villarrubia, Ana Oncina y Scott Kolins A las 20.45 horas la jornada se cierra con una sesión de firmas.

Conferencia

El historiador Pablo Alcántara ofrece una charla (19.00 horas) sobre los bombardeos de la Legión Cóndor en Asturias y, en concreto, en Avilés, en el palacio de Valdecarzana. La charla se enmarca en la celebración de Les Xornaes Culturales ‘Asturies en Guerra 90 años’, que se van a desarrollar de forma itinerante en distintos ayuntamientos asturianos durante 2026 y 2027.

Bienal Climática

La Bienal Climática ha programado en la Factoría Cultural el taller «Arbaso Eguna, el día de nuestros ancestros» Entre las 12.00 y las 13.30 horas se presenta en el Niemeyer la performance «Makers Itinerantes», con Juan Loriente y Óscar Gómez Mata. Entre las 18.00-19.30 horas el grupo Mavea va a guiar al público por la biodiversidad.

Tapas en Avilés

Avilés y Villalegre celebran hasta el próximo día 13 la XXI Semana de la Tapa, con 26 establecimientos participantes. Una «mini guía» con gastromapa permite seguir la ruta hostelera y optar a premios. El precio de cada tapa es libre y varía según el local.

Paseos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés, al final del paseo Manuel Ponga, acoge salidas en barco por la ría a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El precio del paseo de una hora es de 8 euros.

Mortadelo y_Filemón

La Sala de Cómic de Avilés, en la calle de La Ferrería, exhibe «La ciencia de Mortadelo y Filemón», una muestra con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones del CSIC. Abre de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Feria de Muestras en San Martín

La Feria de Muestras y Expositores de San Martín (FEMEX) abre hoy sus puertas. La inauguración será a las 11.30 horas. La galería comercial y el mercado de artesanía abrirán sus puertas durante todo el fin de semana, con una oferta cercana a los 40 puestos repartidos entre el pabellón polideportivo, la cancha cubierta anexa y diferentes espacios exteriores. La Bandina de Gaites Valle del Nalón pondrá música a la apertura y el tren turístico volverá a conectar Blimea, Sotrondio y El Entrego con el recinto ferial, facilitando el desplazamiento durante toda la jornada.

Pasarela de moda en el pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara acoge hoy, a las 20.00 horas, el proyecto sostenible y creativo «Raíces Asturias». Se presentará una colección de ropa creada con «materiales reciclados que cobran una nueva oportunidad». La gala, titulada como «Veta Emerge», estará presentada por la periodista asturiana Luján Argüelles, que ejercerá de maestra de ceremonias.

Fiestas en Turón

Turón disfruta de sus fiestas del Cristo de la Paz. Hoy habrá espectáculo infantil circense a las 17.00 horas, una exhibición de rítmica a cargo del club «Valle de Turón» (18.00) y un triangular de fútbol sala (19.00 horas). La música será cosa de «Cantares», que actuará a las 20.00 horas en La Felguera, y de «Música de Sofá», a las 21.00 horas en el Ateneo Garden. La verbena, desde las 23.30 horas, tendrá como protagonista al grupo «Guaraná», que ofrecerá un concierto antes de que Disco Danky ponga fin a la primera gran jornada.

Fiestas en El Condao

La localidad lavianesa de El Condao celebra este fin de semana sus fiestas. Los festejos empezarán hoy a las 18.00 horas, con el partido de solteros contra casados en la cancha. Desde las 19.00 habrá pasacalles de gaiteros, y a las 23.30 empezará la primera verbena, con el grupo «Fussión» y Diazz DJ.Música, procesiones, motos y gastronomía en las fiestas de El Condao, en Laviana.

Magia en Barros

El centro social de la asociación de vecinos de Barros acoge hoy el espectáculo de magia «Magabundos», a partir de las 18.00 horas. El protagonista será el Mago Martín.

Exposición «30 miradas sobre las Cuencas» en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el 15 de septiembre la exposición «30 miradas sobre las Cuencas», una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El horario de visita de la exposición es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

«Mar de esperanza», exposición fotográfica en Ciaño

La Casa de los Alberti en Ciaño acoge hasta el 27 de septiembre la exposición fotográfica «Mar de esperanza», con imágenes de Miguel Ángel D. Cebey.

Muestra fotográfica en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge hasta el 30 de septiembre la exposición fotográfica «Emovere», con imágenes tomadas por Encarnación González y Floragenia.

Centro

Mercado en Lugones

Los viernes Lugones acoge su tradicional mercado semanal. Un total de 80 puestos situados a lo largo del parque de la Manzana Central que se podrán recorrer en horario de 9.00 a 14.00 horas

Mercado en Quirós

Quirós celebrea los viernes su tradicional mercado semanal. Un total de 20 puestos que se podrán recorrero de 8.00 a 14.00 en la plaza del Mercado.

Exposición «La sidra de papel» en el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre las puertas de la exposición «La sidra de papel». Ubicada en la Sala Evaristo Arce Piniella, la muestra exhibirá hasta el próximo 16 de septiembre la extensa colección de Fernando Paredano. Los asistentes podrán explorar la historia visual de nuestra bebida más emblemática a través de etiquetas, postales, cromos y diversa publicidad antigua. Se trata de un recorrido gráfico fascinante, impulsado por el Ayuntamiento local, para reivindicar la estética y el patrimonio de la cultura sidrera.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de veinte minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas; y los domingos, de 11.00 a 14.00. Los lunes, cerrado.

Oriente

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), situado en la rasa costera de Colunga, acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados y domingos, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Mercado en Posada de Llanes

La plazaParres Piñera acoge el mercado semanal. Este mercado de carácter personalista se podrá visitar entre las 8.00 y las 14.00 horas.

Exposición «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Mercado en Cudillero

La plaza del Ayuntamiento de Cudillero acoge su mercado semanal. Un total de 30 puestos que se pueden recorrer de 9.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez «Naro», figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

Noticias relacionadas

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar.