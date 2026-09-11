Los asturianos del Imserso podrán irse a Benidorm en la nueva temporada, aunque con estancias más cortas: consulta las fechas y los precios

Benidorm vuelve a situarse como uno de los grandes reclamos de los viajes del Imserso para los asturianos. El clásico destino de sol y playa mantiene su protagonismo en la programación de la temporada 2026-2027 que ya se ha presentado. No obstante, la oferta puede sufrir algunos cambios en los próximos días, hasta la fecha en la que los pensionistas del Principado puedan empezar a reservar plazas. En España la comercialización comenzará el lunes, pero en Asturias no se abrirá hasta el miércoles 16, para las personas usuarias preferentes, y el día 17, para el resto.

Algo más de 152.000 pensionistas asturianos se han inscrito para disfrutar de los populares viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) que este año celebra su 48.º aniversario desde su creación por el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre y mantiene las novedades incluidas el año pasado: una tarifa plana de 50 euros (hay 7.447 plazas) y la posibilidad de viajar con mascotas. En España hya un total de 4.602.255 acreditados. Son 272.649 más que hace un año. Una de las quejas de los comercializadores es que

Para esta temporada de viajes se van a ofrecer 879.213 plazas en toda España destinadas al turismo de costa peninsular (50,1 por ciento de plazas), de costa insular (25,9 por ciento) y al turismo de escapada (23,9 por ciento). Este último incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

Destinos desde el Principado

Benidorm, el destino estrella entre los asturianos, tendrá 16 fechas de salida entre noviembre y abril y estancias de ocho días por 244,04 euros, siempre en temporada baja. No obstante, desaparecen las estancias de 10 días y, según los comercializadores, la oferta de salidas se ha reducido pese a que es el lugar que, con gran diferancia, más triunfa en el Principado. El calendario -que está sujeto a modificaciones de última hora- incluye salidas los días 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de noviembre; 13, 19, 20, 26 y 27 de enero; 2, 3, 9, 17 y 23 de febrero, y una última salida el 10 de abril.

El Balcón del Mediterráneo, en Benidorm; al fondo, La Illa. / M. R.

El peso de Benidorm encaja con el carácter eminentemente costero de la oferta asignada. Alicante concentra también plazas en Calpe y Finestrat, mientras que Almería, Castellón, Cataluña, Andalucía, Murcia y Valencia completan un amplio mapa mediterráneo. Hay opciones de ocho y diez días y, en general, los precios parten de 244,04 euros para las estancias cortas y de 309,22 euros para las de diez días en temporada baja.

Entre los destinos con mayor variedad de fechas aparecen también Lloret de Mar, en la Costa Brava, con salidas desde febrero hasta mayo, y Santa Susanna, además de Peñíscola, Oropesa del Mar, Roquetas de Mar, La Manga o Gandía. La primavera incorpora más fechas de temporada alta y, con ellas, precios superiores: las estancias de ocho días alcanzan los 344,04 euros y las de diez días los 409,22 euros en varios destinos catalanes y mediterráneos.

Las islas aportan otra de las grandes alternativas. Mallorca concentra una extensa programación, con Alcudia, Santa Ponsa, Magaluf, Andratx, Palmanova, Playa de Muro y El Arenal. Menorca suma salidas entre marzo y mayo. En Canarias, Fuerteventura ofrece fechas en mayo y junio, mientras que Puerto de la Cruz, en Tenerife, aparece desde octubre de 2026 hasta junio de 2027. Los precios son algo superiores a los de la costa peninsular y oscilan, según destino, duración y temporada, entre los 285,29 y los 478,75 euros.

Turismo cultural

El programa permite además una alternativa para quienes prefieran turismo cultural, una alternativa incluida en los últimos años y que cada vez gana más adeptos en los viajes del Imserso. Los circuitos de seis días y cinco noches recorren destinos como Santiago de Compostela, Orense, Ávila, Córdoba, Navarra, La Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla o Toledo. La tarifa general en temporada baja es de 312,51 euros, mientras que las fechas de temporada alta suben a 412,51 euros.