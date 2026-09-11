Asturias será "parte activa" de la huelga indefinida de médicos nacional a partir del 28 de octubre, advierte el SIMPA
En el Principado, las huelgas desarrolladas desde junio de 2025 han impedido que las demoras medias bajen de 90 días para las cirugías y de los 100 días en las consultas con el especialista
Agencias
El Comité de Huelga médico ha anunciado este viernes la convocatoria de paros indefinidos desde el próximo 28 de octubre en toda España para expresar su rechazo al Proyecto de Ley del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad y demandar una norma propia para el colectivo médico y facultativo.
Así lo han acordado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).
Efectos en Asturias
Estas nuevas movilizaciones, que tendrán carácter indefinido, se suman a los paros que han tenido lugar en la primera mitad del año, que entonces se limitaron a una semana al mes, entre febrero y junio. Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) se ha informado de que está pendiente cerrar el calendario del resto de actuaciones que se llevarán a cabo.
Las organizaciones han hecho un llamamiento al conjunto de médicos y facultativos para mantener la unidad de acción y respaldar esta convocatoria, ante un momento que consideran "decisivo" para el futuro de la profesión en España.
Desde Asturias, el Sindicato Médico (SIMPA), miembro de la CEMS, ha anunciado que formará “parte activa de la convocatoria de paros”.
En el Principado, las huelgas desarrolladas desde junio de 2025 han interrumpido la mejora que presentaban las listas de espera, y han impedido que las demoras medias bajen de 90 días en el caso de las intervenciones quirúrgicas, y de los 100 días en las consultas con el especialista.
La decisión, que también ha respaldado la Unión Médica y Facultativa (UMYF), se produce diez días después de la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley, que busca reformar la normativa vigente desde 2003 y que ahora continúa su tramitación en el Congreso de los Diputados.
Tras ello, el Comité de Huelga criticó "el empecinamiento del Ministerio de Sanidad en seguir adelante con un Estatuto Marco que cuenta con el rechazo de médicos y facultativos, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación real".
Guardias voluntarias
Entre las reivindicaciones de los sindicatos médicos y facultativos figuran cuestiones como el establecimiento de la jornada de 35 horas, el reconocimiento y compensación del exceso de jornada, la reforma integral del sistema de guardias para garantizar su voluntariedad, una clasificación profesional acorde a la formación y responsabilidad y cambios en el modelo de jubilación.
El Partido Popular ha afirmado que la huelga indefinida anunciada por todos los sindicatos médicos del país es también una huelga contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. "Él y su ministra están en el conflicto. No en la solución", ha apuntado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo en un comunicado en el que han acusado a Mónica García, titular de Sanidad, de ser la responsable por su "soberbia" su "imposición" y "falta de diálogo".
Réplica de la Ministra
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a los grupos parlamentarios que "se alejen del ruido" y tengan "altura de miras" para aprobar el Estatuto Marco que propone su Departamento, al tiempo que ha vuelto a invitarles a crear un "intergrupo" para estudiar la elaboración de una norma específica para los médicos.
Mónica García ha insistido en el ofrecimiento que ha hecho los dos últimos días: abrir la puerta a un estatuto propio de médicos y facultativos, pero sobre la base común del estatuto marco.
"El estatuto propio solo para médicos podrá tener salida sobre los cimientos de un estatuto común que mejore de las condiciones de trabajo de todos los profesionales, no sobre sus cenizas", ha reiterado.
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