Barbón asegura que repetirá en las Cuencas operaciones como la de la compra pública del taller de Barros "tantas veces como sea necesario"
Queipo reclama al Principado que le informe sobre la adquisición de las naves para alquilárselas a Indra: "es poco usual"
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado que el Gobierno regional repetirá en las comarcas mineras operaciones como la de la compra pública del taller de Barros "tantas veces como sea necesario" si hay proyectos que generen actividad económica y empleo.
Barbón se refirió esta mañana al anuncio de la compra, por parte del Principado, de los terrenos de Duro Felguera en Barros por 10,65 millones para alquilárselos a Indra para su segunda fábrica de vehículos blindados en Asturias. Señaló que ya se puede hablar de "principio de acuerdo, porque la propia Duro acepta la operación", y destacó que, hasta la intervensión del Principado, la negociación de compraventa entre las dos empresas estaba estancada.
"Los que vivimos en las Cuencas sabemos que es una buena noticia que el Principado haya resuelto la situación", señaló Barbón, que añadió que "cuando hay un problema entre dos empresas se pide que al Principado intervenga y cuando el Principado interviene también se critica". En esa línea, el presidente del Principado quiso dejar claro a sus vecinos de las comarcas mineras del centro de Asturias "que tengan la seguridad de que lo vamos a hacer tantas veces como sea necesario para poner en marcha proyectos que creen actividad económica y empleo, como en este caso de Indra en Langreo y en el valle del Nalón". "Es importante esto porque creo que en la vida hay que ser coherentes y en esto se demuestra quien apuesta por las Cuencas y quien en realidad está solo para poner zancadillas", añadió Barbón.
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, señaló que su partido está solicitando información al Gobierno regional sobre la operación del compra del taller de Barros porque "es poco usual". "Que el Principado de Asturias vaya a hacer de casero de una empresa que quiere poner en marcha una inversión en nuestro territorio es algo poco común y, por tanto, vamos a pedir todos los detalles como es lógico y, además, como es nuestra obligación", afirmó Queipo, que destacó la necesidad de velar por el buen uso del dinero público de todos los asturianos. "Queremos saber cómo está esta operación diseñada porque sorprende mucho que se vaya a hacer la compra de un inmueble para después alquilarlo a una empresa con la que, parece ser, aún no hay ningún preacuerdo", afirmó el presidente del PP.
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