Barbón defiende la continuidad de la actividad de TyC Narcea: «Yo quiero que la mina funcione»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha mostrado este viernes abiertamente a favor de que TyC Narcea pueda mantener la actividad minera en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, en pleno conflicto entre la compañía y el Instituto para la Transición Justa (ITJ) por la eventual devolución de más de 31 millones de euros de ayudas concedidas en su día a la desaparecida Carbonar, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

"Mi posición política es que yo quiero que la mina funcione", afirmó Barbón, que expresó además sus dudas sobre algunos de los criterios empleados por el organismo estatal para calcular qué parte de la explotación actual queda afectada por las ayudas concedidas para el cierre de la minería.

"Yo creo que están contabilizando más allá o en exceso de lo que fueron las ayudas al cierre o el territorio afectado por las ayudas al cierre", señaló el Presidente, aunque recalcó que se trata de su "opinión política" y distinguió esa valoración de la resolución técnica y administrativa que debe adoptarse.

Barbón insistió en que la controversia abierta no debe trasladarse al terreno de la presión política sobre quienes intervienen en el expediente. El presidente asturiano hizo esta declaración en Salas, casi a la par que el presidente del PP, Álvaro Queipo, reclamaba en Oviedo que el Principado de permiso a la mina, sea cual sea la resolución del ITJ. Pero para Barbón ahora hay "un debate técnico, un debate sobre si el Instituto tiene razón en lo que dice o tiene razón la empresa" respecto a la utilización de zonas vinculadas a la antigua explotación minera.

El jefe del Ejecutivo fue especialmente tajante a este respecto: "A un funcionario no se lo puede presionar porque eso es un delito", afirmó, para añadir que tampoco cabe reclamar actuaciones contrarias a la normativa, porque supondrían una "prevaricación clarísima".

El conflicto se encuentra ahora en la fase de alegaciones después de que el ITJ haya planteado que TyC Narcea debería devolver 31,24 millones de euros en ayudas al cierre recibidas por Carbonar para continuar adelante con el proyecto. La empresa rechaza esa interpretación y sostiene que la actual explotación constituye una unidad productiva diferente a la que recibió las subvenciones y quedó sometida al proceso de cierre. Barbón confió en que esa discrepancia "se solvente en esa negociación", afirmó.

Noticias relacionadas

El Presidente considera, además, que el Principado ya ha culminado la parte que le corresponde dentro del procedimiento. "Por la parte autonómica está todo resuelto", aseguró. A partir de ahora, añadió, queda pendiente que "el Instituto de Transición Justa y la empresa lleguen a un acuerdo entre ambas partes en torno a la devolución de esa cantidad de recursos para que la mina pueda reabrirse".