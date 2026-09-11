Barbón defiende la ley de nietos: "Es cuestión de justicia; la nacionalidad no se mediatiza"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha salido este viernes en defensa de la conocida como ley de nietos y ha aprovechado para criticar "a quienes cambian su posición sobre la norma tras haberla defendido ante los inmigrantes". Sin referirse a él explícitamente, Barbón señalaba al presidente del PP Álvaro Queipo, quien en su viaje a Argentina en septiembre de 2025 reclamó desde Buenos Aires que no tuviese caducidad el plazo para acogerse a la Ley de Memoria Democrática. "Hay que respetar a esta migración y no decir una cosa cuando estás en Argentina y decir aquí la contraria o callarte", ha dicho Barbón.

Barbón se ha pronunciado después de que el Tribunal Supremo haya acordado cautelarmente dejar en suspenso los efectos electorales de determinadas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes derivadas de la denominada ley de nietos (una disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática), mientras se resuelve el fondo de los recursos promovidos por Vox e Iustitia Europa. El alto tribunal aprecia un "peligro fundado, real y serio" para la objetividad y transparencia de los procesos electorales ante el fuerte incremento del censo exterior.

El Presidente ha remarcado su "respeto absoluto e incondicional" a las decisiones judiciales, pero inmediatamente quiso separar ese respeto de su posición política. «Yo sí que quiero hablar claro, porque yo no soy un quedabién", afirmó.

En este sentido afirmó que él en México defendió que "era una cuestión de justicia que se recuperara la nacionalidad de aquellos que la habían perdido". "Ahora no voy a decir que está mal la ley de nietos", señaló.

Fue entonces cuando introdujo la alusión velada al PP asturiano: "Yo no voy a ir a Argentina a decir que vaya bien la ley de nietos y luego venir aquí y plegarme a las órdenes que diga no sé quién desde Madrid porque me lo manda mi partido. No, yo no soy así. Yo soy coherente con lo que defendí antes, durante y después".

Barbón fundamentó su defensa de la norma en la historia de la emigración asturiana, que, recordó, no respondió únicamente a la búsqueda de oportunidades económicas. "Hubo mucha gente que se tuvo que ir por razones políticas para salvar su vida", afirmó. Sus descendientes, añadió, tienen derecho a recuperar "una nacionalidad perdida" por las circunstancias que obligaron a sus familias a abandonar España.

"Es una cuestión de justicia y la nacionalidad no se mediatiza. O la tienes o no la tienes. Y hay derechos intrínsecos al concepto de nacionalidad", sostuvo, en referencia al derecho al sufragio.

El jefe del Ejecutivo asturiano rechazó además que la incorporación de estos nuevos ciudadanos pueda utilizarse como argumento para sembrar dudas sobre los resultados electorales. Destacó que la participación de los residentes en el extranjero es tradicionalmente muy reducida, "alrededor del 6% o el 7%", por lo que considera que "no alteran en absoluto los resultados".

No obstante, sí ha habido ocasiones en las que el voto exterior mantuvo en liza un escaño en Asturias. Ocurrió en 2012, cuando una reclamación sobre ese voto terminó en los tribunales, que acabaron por asignar un diputado al PSOE. En 2023, el PP confiaba en que el recuento del voto emigrante le permitiese ganar un escaño en el Oriente, ya que la diferencia con el PSOE estaba en 900 votos.

La cuestión tiene especial incidencia en Asturias. El Principado figura entre las comunidades con mayor peso relativo del voto exterior: alrededor del 14% de sus electores reside fuera de España, y el CERA asturiano ha experimentado un fuerte crecimiento desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.

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Barbónha reivindicado el vínculo de esos ciudadanos con Asturias porque "mantienen el vínculo sentimental con Asturias", señaló. Presidente afirmó finalmente que su posición respecto a la participación política de la diáspora va incluso más lejos. Desde hace años defiende que uno de los 45 diputados de la Junta General sea elegido directamente por los asturianos residentes en el exterior. "Así nadie tendría dudas de si altera o no los resultados, porque los emigrantes tendrían derecho a elegir directamente a su representante", concluyó.