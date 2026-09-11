De buena noticia a fracaso, los partidos en la Junta General discrepan sobre la operación de compra pública del taller de Barros
El gobierno del Ayuntamiento Langreo agradece la implicación del Ejecutivo regional "al más alto nivel" y reclama "rapidez" en los trámites para culmimar la operación
M. Á. G. / V. M. / P. C.
Desde buena noticia a fracaso. Los grupos políticos en la Junta valoraron de forma muy distinta la operación lanzada por el Gobierno regional para comprar el taller de Barros por 10,65 millones para alquilárselo a Indra, y desde el Ayuntamiento de Langreo fue acogida con satisfacción.
René Suárez (PSOE).
"Es una buena noticia. Ante una situación que estaba enquistada entre las empresas, el Gobierno, a través del diálogo y el trabajo discreto, hizo lo que había que hacer por el interés general de Asturias".
Rafael Alonso (PP).
"Que sólo haya una tasación para valorar los terrenos que se pretenden adquirir a Duro y que aún no se haya iniciado la negociación con Indra para el alquiler es sorprendente. El consejero de Ciencia intenta justificar la operación, pero contra más detalles da más dudas genera y con el dinero público hay que ser rigurosos".
Carolina López (Vox).
"Queremos que Barros tenga actividad, inversión y empleo, pero hacerlo con el dinero de todos los asturianos no es el modelo que nos gusta. El modelo de Barbón en industria es un caos, un pozo millonario. Preferimos una región capaz de atraer inversión privada sin que la Administración tenga que adquirir previamente las instalaciones".
Delia Campomanes (IU).
"Entendemos que es una medida intermedia para facilitar la instalación de Indra en Asturias. No somos una fuerza otanista, pero entendemos que España y Europa tienen que tener una industria de defensa que garantice su seguridad. Confiamos en que esta inversión permita aprovechar la tradición industrial de Asturias"
Adrián Pumares (Foro).
"No se puede ver la adquisición del taller de Barros en solitario. Se suma al rescate de la SEPI de 120 millones y a los 6 millones de todos los asturianos que no vamos a recuperar. No haber sido capaz, en ese contexto, de liderar un acuerdo entre Duro e Indra, es un fracaso de Adrián Barbón".
Covadonga Tomé (Somos). "
El Gobierno asturiano decide gastar dinero público para apoyar a una empresa multimillonaria gracias a su negocio de guerra, en vez de apoyar al talento de toda la gente de las Cuencas que se vio obligada a emigrar.
José Antonio Cases (concejal de Langreo).
"Demuestra una implicación al más alto nivel por parte del Principado, tal y como pedimos. Ahora, hay que hacer los trámites necesarios y esperemos que sean rápidos".
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