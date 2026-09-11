La caída de los alumnos asturianos en el informe PISA: una alarma encendida y la receta de lectura para revertir el abuso de pantallas y la IA

María Esther del Moral Pérez, catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad de Oviedo y prestigiosa investigadora en este ámbito, realiza este análisis sobre la caída del alumnado asturiano en los indicadores del informe PISA y el debate abierto sobre el uso de tecnologías y pantallas en las aulas, y aporta las medidas que se deberían tomar ante la aguda disminución de la comprensión lectora

Los resultados de PISA 2025, recientemente publicados, vuelven a poner de manifiesto el descenso de la competencia lectora de los escolares españoles. España obtiene 451 puntos en lectura, frente a los 461 de la OCDE y 459 de la Unión Europea, y experimenta una caída de 23 puntos respecto a 2022. Solo el 68% del alumnado alcanza el nivel básico de competencia lectora y apenas un 2% consigue situarse en los niveles superiores. Estos datos no parecen responder a una única causa, sino a la confluencia de factores culturales, educativos y tecnológicos.

La clave está en la transformación de los hábitos de lectura. Los jóvenes están cada vez más expuestos a textos breves, fragmentados y audiovisuales, mientras disminuye la lectura prolongada de libros y textos complejos. Leer mucho contenido digital no equivale necesariamente a comprender en profundidad. Las operaciones cognitivas que exige PISA requieren mantener la atención, realizar inferencias, integrar información, interpretar significados implícitos, contrastar fuentes y valorar la credibilidad de la información. En particular, estas capacidades pueden verse debilitadas cuando predomina una lectura rápida y superficial.

A ello se añade el impacto de las distracciones digitales. El problema no reside en la tecnología en sí misma, sino en el uso que se hace de ella. Los dispositivos pueden favorecer el aprendizaje cuando se utilizan de forma planificada, pero el uso recreativo (vídeos de TiKtok, juegos online…) y las interrupciones durante las clases dificultan la concentración. En este contexto, tampoco debe ignorarse la creciente presencia de la IA, que ofrece enormes posibilidades educativas, pero puede convertirse en un sustituto del esfuerzo intelectual si el alumnado recurre a ella para obtener respuestas rápidas en lugar de utilizarla para investigar, contrastar, argumentar y construir conocimiento.

Los factores familiares y socioeconómicos continúan influyendo en el rendimiento, pero no explican por sí solos la caída. El descenso también afecta al alumnado de contextos favorecidos, lo que apunta hacia un fenómeno más amplio relacionado con los cambios en las prácticas culturales y en las formas de atención y acceso al conocimiento.

En Asturias, la situación presenta algunos matices. Con 471 puntos en lectura, la comunidad se sitúa por encima de España en su conjunto, la OCDE y la Unión Europea, lo que confirma una posición comparativamente favorable. Sin embargo, también se observa un deterioro preocupante: el alumnado que no alcanza el nivel básico de competencia lectora pasa del 17% al 26%. Por tanto, Asturias mantiene mejores resultados, pero participa de la misma tendencia descendente.

El informe de Asturias permite formular una hipótesis interesante, pues posee:

Un contexto socioeconómico relativamente favorable. El ISEC asturiano es 0,01, casi igual al promedio de la OCDE y superior al español (-0,06). Además, la relación entre nivel socioeconómico y rendimiento es menor que en la OCDE y la UE, lo que apunta a una cierta capacidad compensadora del sistema educativo. Una menor proporción de alumnado migrante (12,3%), relativamente más baja que en otras CCAA. Así, el alumnado migrante obtiene en lectura 447 puntos, frente a 479 del no migrante: una diferencia de 32 puntos. Por tanto, aunque la inmigración no explica el descenso general, sí constituye un ámbito específico sobre el que trabajar. Un índice de repetición menor que la media española. En Asturias ha repetido al menos un curso el 19,7% del alumnado, frente al 22% de España. La repetición sigue asociándose fuertemente con el rendimiento: quienes llevan un curso de retraso obtienen unos 96 puntos menos en lectura (395 frente a 491), y quienes llevan dos cursos de retraso bajan hasta 318.

Así pues, el caso asturiano resulta particularmente interesante porque combina buen rendimiento y cierta equidad educativa con un retroceso significativo. Además, se observa una diferencia de 25 puntos entre chicas y chicos en lectura, lo que invita a prestar especial atención a la motivación y los hábitos lectores de los varones.

Ante esta situación, la respuesta no debería limitarse a prohibir dispositivos ni a responsabilizar exclusivamente a las familias, al profesorado, las reformas educativas, las secuelas del COVID19, etc. Es necesario recuperar la lectura profunda como competencia transversal.

Sería necesario trabajar sistemáticamente:

Lecturas largas y complejas: Novelas, artículos, textos científicos, históricos, periodísticos y argumentativos.

Novelas, artículos, textos científicos, históricos, periodísticos y argumentativos. Lectura inferencial: No preguntar solo “¿qué dice el texto?”, sino “¿qué quiere decir?”, “¿cómo lo sabes?”, “qué información permite concluirlo?”.

No preguntar solo “¿qué dice el texto?”, sino “¿qué quiere decir?”, “¿cómo lo sabes?”, “qué información permite concluirlo?”. Contraste de fuentes : clave en la época de redes sociales y de IA.

: clave en la época de redes sociales y de IA. Lectura crítica: Autoría, intención, evidencias, sesgos, argumentos, hechos/opiniones y credibilidad.

Autoría, intención, evidencias, sesgos, argumentos, hechos/opiniones y credibilidad. Escritura como herramienta de comprensión: Leer, interpretar y después escribir una explicación propia para obligar a consolidar la comprensión.

Leer, interpretar y después escribir una explicación propia para obligar a consolidar la comprensión. Recuperar la lectura por placer: No convertir toda lectura en una ficha o en un examen. La OCDE encuentra una relación clara entre disfrute lector y rendimiento.

No convertir toda lectura en una ficha o en un examen. La OCDE encuentra una relación clara entre disfrute lector y rendimiento. Uso inteligente de la tecnología: No eliminar lo digital, sino enseñar a leer profundamente también en entornos digitales.

No eliminar lo digital, sino enseñar a leer profundamente también en entornos digitales. IA como herramienta de diálogo, no como sustituto cognitivo: Por ejemplo: que el alumno critique una respuesta generada por IA, detecte errores, contraste fuentes y argumente por qué una interpretación es válida o no.

En síntesis, resulta imprescindible enseñar a los escolares a desenvolverse en un ecosistema dominado por pantallas, redes sociales e IA.

PISA 2025 no solo alerta sobre un problema de comprensión lectora, sino sobre una transformación de las formas de leer, atender y construir conocimiento. España necesita recuperar lectores capaces de detenerse, comprender, cuestionar y argumentar. Asturias parte de una posición más favorable, pero sus resultados muestran que tampoco está al margen de este desafío.