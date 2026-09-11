La Cámara de Oviedo defiende la "inversión" pública para comprar el taller de Barros: "el verdadero coste sería perder una oportunidad histórica"

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo ha expresado hoy su "satisfacción" por el "acuerdo" para la implantación de Indra en Barros, un proyecto industrial que se desbloqueará con la compra de los terrenos de Duro Felguera por parte del Principado por 10,65 millones de euros. "Es una iniciativa estratégica que refuerza la posición de Asturias en la industria de la defensa y la fabricación avanzada, ámbitos llamados a desempeñar un papel protagonista en el crecimiento industrial europeo durante las próximas décadas", destacaron fuentes de la Cámara de Oviedo, que calificaron de "inversión" la compra pública de los terrenos y resaltaron que "el verdadero coste habría sido la pérdida de una oportunidad histórica para Asturias",

La organización empresarial que preside Carlos Paniceres señaló que la llegada de Indra a Barros permite completar una pieza clave dentro de la cadena de valor de la industria de la defensa en Asturias. "Nuestra región ya dispone de capacidades industriales, tecnológicas, de ingeniería, fabricación metálica, electrónica, innovación y formación altamente especializadas. Este proyecto conecta y fortalece esas capacidades, genera nuevas oportunidades para proveedores locales y favorece la atracción de nuevas inversiones vinculadas a uno de los sectores con mayor capacidad de crecimiento, innovación y creación de empleo cualificado en Europa", resaltaron fuentes de la Cámara, que añadieron que la implantación de Indra en Barros "da continuidad a una estrategia industrial que ya está dando resultados". Así, pusieron como ejemplo el proyecto de Indra en el Tallerón de Gijón, "una iniciativa defendida y promovida activamente por la Cámara de Comercio de Oviedo y que se encuentra ya en una fase muy avanzada para su puesta en funcionamiento".

La Cámara de Oviedo considera que una operación de la relevancia de la de Barros habría requerido una implicación más temprana y directa de la Presidencia del Principado para facilitar un acuerdo entre las compañías implicadas (Indra y Duro Felguera). "Teniendo en cuenta además que la SEPI es el principal accionista de Indra, con una participación cercana al 28% del capital social, y que además es el principal acreedor de Duro Felguera tras el apoyo financiero de 120 millones de euros concedido en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, esta situación debería haber encontrado una solución en el ámbito empresarial y corporativo, evitando la necesidad de que la Administración autonómica tuviera que asumir un papel tan activo para desbloquear la operación", señalaron fuentes de la Cámara que, no obstante, añadieron que "es justo reconocer que finalmente se ha alcanzado una solución razonable que permite hacer realidad un proyecto que Asturias no podía permitirse perder."

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Además, desde la organización empresarial se destacó "el trabajo técnico, discreto y eficaz" desarrollado por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y por la Agencia Sekuens. "Su capacidad para generar confianza, coordinar a los diferentes actores y aportar solvencia técnica ha contribuido de manera decisiva a hacer viable una operación compleja y de gran trascendencia para el futuro económico e industrial de nuestra comunidad", señalaron desde la Cámara antes de recalcar que "la adquisición de las instalaciones debe entenderse como una inversión y no como un gasto" porque el Principado incorpora a su patrimonio "un activo industrial estratégico cuya explotación generará rentas y cuya actividad contribuirá a incrementar su valor". "Se trata, por tanto, de una inversión patrimonial con retorno económico previsible. Desde esta perspectiva, el verdadero coste nunca habría sido la adquisición de las instalaciones, sino la pérdida de una oportunidad histórica para Asturias", añadieron.