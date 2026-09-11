Dinosario Meteorito reedita "Volver" en colaboración con el también asturiano 8 y medio y actúa hoy en Llanera

Dinosaurio Meteorito estrena este viernes una nueva versión de "Volver", uno de los temas incluidos en su primer EP, "Por si no me encuentro al volver". La banda se une para esta ocasión a 8 y Medio, también grupo asturiano, en una colaboración que surgió de manera espontánea fruto de la química entre componentes de ambas bandas.

La conexión comenzó cuando Mario, guitarrista de Dinosaurio Meteorito, empezó a acercarse a Estudios Ovni, en Llanera, para conocer y "frikear" con las producciones que se estaban realizando. La química entre los músicos hizo que terminaran trabajando juntos en "Volver" hasta altas horas de la madrugada. De ahí surgió la idea de que Dani y Asur, integrantes de 8 y Medio, aportaran voces y coros para crear una nueva versión del tema, diferenciada de la original incluida en el EP.

La grabación se realizó en los propios Estudios Ovni bajo la producción de Sergio Firu y Andrey Fomchenko. El resultado supone una nueva aproximación a una de las canciones del debut discográfico de Dinosaurio Meteorito, que con esta colaboración amplía su vínculo con la escena musical asturiana y abre la puerta a nuevas oportunidades.

El grupo lleva apenas un año de trayectoria, pero su crecimiento ha sido rápido. Comenzó su recorrido en la primavera de 2025, con conciertos y participación en distintos concursos, y ese mismo año se proclamó ganador del Festiamas 2025 y segundo clasificado en el Concurso de Rock Ciudad de Oviedo. A finales de año publicó sus primeros singles, "Intolerante a la lactosa" y "Si te vas y nunca regresas".

En 2026 llegó "Por si no me encuentro al volver", un EP/CD de seis canciones en el que la banda combina guitarras saturadas, melodías pegadizas y un sonido directo con influencias de grupos como The Strokes, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age o Carolina Durante.

El lanzamiento de esta nueva versión de "Volver" llega también como aperitivo de una nueva etapa para el grupo. A partir de octubre comenzarán a publicar singles de adelanto de su primer larga duración, previsto para la próxima primavera.

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La banda mantendrá mientras tanto su actividad en directo, con próximas actuaciones hoy en Llanera, el 26 de septiembre en Burlesque, en Oviedo, el 17 de octubre en el Casino de Llanes y el 6 de noviembre en Talleres del Conde, en La Felguera.