Fallece el filósofo y melómano Vidal Peña, figura destacada de la Universidad de Oviedo

El filósofo ovetense Vidal Isidro Peña García acaba de fallecer este viernes en su Oviedo natal a la edad de 85 años.

Catedrático de Filosofía de la Universidad de Oviedo y experto en Baruch Spinoza, fue durante varias décadas una de las figuras más descollantes e intelectualmente respetadas de la institución académica asturiana.

"Mi vida ha ido siempre ligada a la ópera y a la filosofía, mis dos pasiones, ambas muy importantes para mí", explicó el profesor Peña en 2020, al recibir un homenaje de la asociación lírica "Alfredo Kraus", de la que fue cofundador.

Vidal Peña se licenció en Derecho, en 1962, y en Filosofía y Letras (sección de Filología Románica), en 1967. En ambas disciplinas obtuvo las máximas calificaciones.

Durante cinco años fue profesor ayudante de clases prácticas de Derecho Romano, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Pero su interés por la filosofía fue ganando terreno, y en 1967 se incorporó, como profesor adjunto interino de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, en el Departamento de Filosofía, dirigido por Gustavo Bueno.

Tesis dirigida por Gustavo Bueno

Se doctoró en Filosofía en 1972 con la tesis “El materialismo de Espinosa”, dirigida por Gutavo Bueno Martínez. La composición del tribunal era muy destacada: Carlos París Amador, Emilio Lledó Íñigo, Emilio Alarcos Llorach y Carlos Clavería Lizana. Dos años más tarde, esta investigación fue publicada por la editorial de la Revista de Occidente bajo el título "El materialismo de Spinoza. Ensayo sobre la Ontología spinozista".

En diciembre de 1978 fue nombrado profesor agregado, y en julio de 1982, catedrático de Filosofía en la Universidad de Oviedo, donde ejerció hasta su jubilación, en el curso 2010-2011.

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Casado con la también profesora de Filosofía Elena Ronzón, era padre de una hija, Catalina.