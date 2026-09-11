El horno alto de ArcelorMittal que sufrió una explosión vuelve a funcionar

ArcelorMittal reactivó en la tarde de este viernes en condiciones de seguridad el horno alto «A» de la factoría de Gijón, que en la mañana del pasado miércoles sufrió una explosión que no causó daños personales pese a que en esos momentos medio centenar de operarios trabajaban en la instalación siderúrgica.

El suceso se produjo en la nave de toberas, por las que se introduce aire caliente a alta presión en el horno alto para permitir la combustión del coque y la fusión del mineral de hierro. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que se produjo una «vaporización súbita» que provocó daños materiales en la plataforma de toberas y obligó a activar los protocolos de emergencia y paralizar el horno alto «A» de Gijón.

Durante los dos últimos días se realizaron labores de desescombro y reparación en la zona del suceso y en la tarde de este viernes la compañía siderúrgica decidió abordar la reactivación del horno alto «A», a pesar de que inicialmente no estaba previsto hasta hoy sábado. La operación de arranque se realizó con éxito y la instalación está recuperando la actividad.

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Desde el pasado miércoles, la siderurgia asturiana estaba funcionando con un único horno alto, el «B», que a finales del verano de 2025 sufrió una avería y no pudo ser arrancado en condiciones de seguridad hasta mayo de este mismo año después de ser vaciado.