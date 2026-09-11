José Soto Chica, exmilitar, investigador, historiador y escritor: "Hubo una batalla en Cangas de Onís y luego otra en Covadonga"

El bizantinista de la Universidad de Granada José Soto Chica es autor de ensayos históricos como "Imperios y bárbaros", "Los visigodos" ó "El Águila y los cuervos", y novelas como "Pelayo", "Eguilona" o "Hasta que pueda matarte". Ahora vuelve a la figura del primer rey asturiano y prepara, junto a Francisco Avelino Aguado, médico cirujano e investigador del reino asturiano, la biografía "Pelayo, el rey rebelde". Una de las tesis que recoge el libro es que la gran derrota de los Omeya tuvo lugar en 718, la fecha tradicional hassta hace unas décadas, en una doble batalla que se luchó primero en un vado del Sella en Cangas de Onís y a continuación en Covadonga, donde Pelayo preparó una emboscada a los musulmanes. "No nos hacemos a la idea de la gran hazaña de Pelayo, levantarse contra el mayor imperio de la historia y prevalecer", dice. Y añade que Pelayo inicia de forma consciente la Reconquista: "Quería revivir el reino de España de los visigodos".

Ha escrito un a biografía de Pelayo.

Sí, en colaboración con el doctor Francisco Aguado, un gran asturiano, y saldrá en noviembre. Se llama "Pelayo, el rey rebelde" y la publicará Desperta Ferro.

¿Y qué grandes novedades aporta?

Vamos a demostrar cosas, como que Pelayo no es que librara una batalla, sino cinco. Vamos a contar cosas muy novedosas, como cambiar la fecha de la batalla de Covadonga a 718, que era donde tenía que estar. Vamos a hablar de que Pelayo en un principio buscó la colaboración con el nuevo poder, pero no fue posible. Vamos a contar muchas cosas sobre este gran personaje, que yo creo que es reivindicable, por su rebeldía y por su hazaña, que no fue poca cosa levantar un reino frente al imperio más grande que conocieron los siglos.

Usted es de los historiadores que considera que la batalla de Covadonga no es un mito, sino un evento real.

Hombre, no solo lo considero, es que las pruebas son apabullantes, historiográficamente hablando. Otra cosa es que queramos retorcerla hasta decir basta, pero eso, las fuentes, tanto las crónicas asturianas como las fuentes árabes, insisten tanto en la rebeldía de Pelayo, como en el triunfo de su alzamiento, como en la victoria. Eso es unánime. Otra cosa es que luego haya historiadores que pongan en duda lo que dicen las fuentes, pero esto es como si un ingeniero pone en duda las leyes de la física.

Hay quien pone en duda incluso la existencia de Pelayo.

Sí, lo que pasa es que eso es en contra tanto de las fuentes medievales asturianas como de las fuentes medievales andalusíes. Y, además, ambas concuerdan perfectamente en las líneas generales del relato. Un hombre visigodo que se alza en Asturias, que consigue triunfar, que construye un reino y que ese reino sobrevive. En eso están de acuerdo todas las fuentes.

Usted coloca la fecha de esa revuelta en 718, la tesis de toda la vida, cuatro años antes de lo que se sostiene ahora.

Sí, porque la fecha de 722 es una fecha muy forzada que simplemente tiene apoyo en una mala interpretación de un texto de al-Makari. Al-Makari es un historiador del siglo XVII, que tuvo la fortuna de poder consultar obras que nosotros hemos perdido, las de Ibn Hayyan, por ejemplo, y las de Ahmed al-Razi, que son historiadores andalusíes de los siglos X y XI. Pero el propio al-Makari, al principio de este relato que nos hace sobre Covadonga, nos dice que hay fechas distintas para colocar el alzamiento de Pelayo, porque después de examinarlas detalladamente, él considera que la correcta fue que Pelayo se alzó, en tiempos del walí, del gobernador, al-Hurr. Y eso coincide con lo que dicen las fuentes asturianas, el 718. Nunca he entendido por qué hay que pasarlo a 722. Hay fechas para 718, para 722, para 733 y para 737. Pero la única en la que coinciden todos, asturianos y andalusíes, es 718.

Además, lo hace coincidir con un hecho muy concreto, el segundo sitio de los árabes a Constantinopla. ¿Es posible que Pelayo supiese de ese asedio?

Por supuesto. Sabemos que Pelayo era un hombre perteneciente a la alta nobleza y era un rehén de prestigio en Córdoba. Eso quiere decir que estaba al corriente de lo que estaba pasando. Fíjese que, desde aquí, desde España, se envía la flota a Constantinopla. Es decir, Pelayo tuvo que saber, primero, que todo el poder del califato estaba ante Constantinopla. Segundo, que no podían esperar refuerzos. Tercero, que no podían contar con la flotilla que estaba destinada en España. Son tres noticias muy importantes que tuvo que tener sobre la mesa Pelayo a la hora de decidir alzarse contra el que era el imperio más grande de la tierra. Es que no nos hacemos a la idea de la hazaña de Pelayo. No nos hacemos a la idea porque el califato Omeya era mucho más poderoso en proporción de lo que sería ahora Estados Unidos. Y Pelayo se alza contra eso y triunfa. No sé por qué no valoramos eso, lo dejamos de lado. Pero es que es algo extraordinario.

¿Y cómo sería la película de los hechos? ¿Huyó hacia el norte?

Él era un hombre que pertenecía a la alta nobleza. Era espatario. Espatario no significa guardia, como se dice. Era eso y mucho más. Un espatario era un joven que se formaba en palacio y que estaba destinado luego a ocupar los más altos puestos de la administración y de la corte. Era un hombre, por lo tanto, muy bien educado, que pertenecía a un linaje muy potente. Él, como casi todos los nobles hispanogodos, después de la derrota de Rodrigo ante el califato, trata de mediar, busca un pacto. Pero ese pacto es traicionado. Entonces él decide coger la otra vía, que es la del alzamiento, la rebelión. ¿Cuándo decide hacerlo? En el momento oportuno, cuando en Constantinopla estaba todo el poder árabe. Él huye de Córdoba, nos lo dicen las fuentes árabes, y entra en Asturias ya con una pequeña comitiva militar. Él ya llega acompañado por hombres de guerra. Y luego ya en Asturias todo lo que usted sabe.

¿Y qué relación tenía con Asturias? ¿Tenía tierras aquí?

Hay un relato muy interesante que también recoge al-Makari, en el que él dice que Pelayo era originario de Asturias. Lo cual es bastante posible porque tenemos documentos del siglo IX, como uno de Alfonso III el Grande, el Magno, que nos dice que Pelayo poseía fincas en Tiñana y en otros lugares de Asturias. Lo cual encaja muy bien con esa noticia que le he dicho, que él era originario de Asturias.

¿Los visigodos dominaban Asturias totalmente?

Sí. Esto ya no se pone en duda. Arqueológica, numismática e historiográficamente hablando, hoy sabemos que Asturias formaba parte del reino visigodo desde comienzos del siglo VII.

Entonces vamos a la batalla. Usted dice que no fue en Covadonga, sino abajo.

El doctor Francisco Aguado y yo hemos llegado a la conclusión de que fue una batalla en dos fases. Una primera fase en Cangas de Onís, defendiendo el paso del río, justo enfrente de donde hoy está la iglesia de la Santa Cruz. Y una segunda fase en la que atraen al ejército árabe a una emboscada, en los alrededores de Covadonga.

¿Se trataba de un ejército grande?

Sí. Una batalla se mide por sus consecuencias. ¿Qué es lo que sabemos de cierto? Que después de Covadonga, todo el territorio al norte de la cordillera cantábrica queda libre de poder Omeya. Por lo tanto, no puede ser una escaramuza, porque una escaramuza no habría tenido esas consecuencias. Tuvo que ser una batalla importante. No como lo que dicen las crónicas, con 187.000 soldados, por supuesto que no. Pero sí lo suficientemente importante como para justificar ese resultado.

¿Y la hueste de Pelayo? ¿Sería pequeña?

Nosotros hemos evaluado la hueste de Pelayo entre 1.000 y 1.500 hombres. Y el ejército Omeya en torno a los 3.000. Esos serían los números probablemente reales de esa batalla.

Tres mil soldados en esa época era una fuerza importante.

Era un ejército no enorme, pero sí importante. Lo suficientemente importante como para que su derrota y destrucción implicara que toda Asturias quedara libre del poderío Omeya.

Hay quien está poniendo en duda ahora la Reconquista.

Me parece que es querer imponerle al pasado algo que no estuvo en el pasado. Porque lo que uno encuentra cuando lee los textos asturianos y andalusíes, y los árabes también, es precisamente esa idea. La idea de que con Pelayo comienza un movimiento que, con muchas idas y venidas, con muchos altibajos, termina con el dominio musulmán. Y esto te lo dicen también los propios andalusíes. Por ejemplo, al-Makari lo tiene clarísimo. El proceso que terminó con el fin de Al-Andalus se inicia con Pelayo. Y los propios cristianos también lo tenían claro. Entonces, que a nosotros no nos guste eso me parece muy bien. Pero yo me dedico al pasado. Y eso es lo que se lee en los textos del pasado.

Querían revivir el reino de España que había existido en la época de los visigodos.

Eso va a ser siempre el ideal. Y les puedo citar decenas y decenas de textos medievales. Saben que no es fácil. Saben que no es algo inmediato. Pero el ideal que todos tienen, primero en Asturias, luego en León, luego en Castilla, es ese. Y Alfonso X, cuando escribe la Historia General de España, la llama Historia General de España, no Historia General de Castilla. Y Alfonso III, el Magno, también se intitula ya como rey de toda España.

¿Realmente hubo una convivencia entre musulmanes, judíos, cristianos tan pacífica como se nos quiere hacer creer?

Pues depende del momento. Hubo coexistencia y hubo momentos realmente bastante buenos. Pero siempre con condiciones. Es decir, si te tocaba ser cristiano en el lado musulmán, pues tenía una serie de restricciones. Si te tocaba ser musulmán en el lado cristiano, también tenías una serie de restricciones. Hubo más bien una tolerancia en determinados momentos. Pero esa coexistencia nunca fue fácil. Aunque sí fue muy provechosa culturalmente hablando.

¿Qué le parecen esas teorías que niegan la realidad de la invasión musulmana de España?

Eso es absurdo, totalmente absurdo. Porque tanto los textos árabes como los textos cristianos, los textos contemporáneos lo dejan bien claro. Aparte es que no tiene ni pieza ni cabeza. Esa es la tesis de Olagüe, una tesis sin sentido que obligaría a escritores de distintos siglos, del siglo VIII, del siglo IX, del siglo X, ya fueran musulmanes o cristianos, a ponerse de acuerdo para mentirnos. Es absurdo. Es una suerte de conspiración terraplanista. Porque los propios árabes hablan de conquista, de futūḥ, plural de fatḥ. Es el término que usan, y los cristianos exactamente igual, lo ven como una invasión militar. A ver, en historia todo es posible, igual que sobre el papel. Pero uno se debe a la ciencia. Y lo que nos dicen los textos y la arqueología es que es una conquista militar.

Después está la batalla de Guadalete, que usted sitúa en otro lugar.

Exacto. Hemos encontrado el campo de batalla en concreto en el término municipal de Tarifa, muy cerca de su límite con Algeciras, en una pedanía que se llama Facinas.

Que es un campo de batalla cercano a Algeciras, que era el puerto que tenían los musulmanes.

Algeciras fue su base logística, la base logística visible estaba en Medina Sidonia, y el campo de batalla, pues, muy cerquita de Facinas.

En la batalla se produce la traición de las alas del ejército de Rodrigo

Ahí están de acuerdo también tanto las fuentes contemporáneas que han sobrevivido, que es la Crónica Mozárabe, de 754, escrita por alguien que estaba vivo cuando se libró esa batalla, como las fuentes posteriores cristianas y las fuentes árabes. Todos están de acuerdo en que la derrota de don Rodrigo se debe a la traición de las alas que mandaban los witizanos.

Que estaban buscando un acuerdo con los musulmanes, para recuperar el poder.

Efectivamente, lo que pasa es que no midieron bien. Ellos pensaban que, después de la batalla, el ejército de Tariq, el ejército musulmán, volvería a África, después de recoger botín y cautivos, y evidentemente no lo hizo. Calcularon mal. Su objetivo era acabar con don Rodrigo y recuperar el control del trono, pero no les salió bien.

¿Y la figura de don Julián, que ha pasado por ser el gran traidor?

Don Julián es un patricio bizantino, no tiene nada que ver... Luego la leyenda lo convertiría en godo, en otras ocasiones en bereber, pero la realidad histórica es que fue el último gobernador bizantino de Ceuta. Estaba abandonado a su suerte, había perdido contacto con Constantinopla, y decidió plegarse al califato, abrir la puerta, evidentemente, porque su objetivo era sobrevivir. Pero no era ese gran traidor en el sentido estricto, porque no era realmente un godo.

Y estaba a cargo del Estrecho.

Sí, los bizantinos controlaban, habían controlado desde 534 el Estrecho de Gibraltar. Tenían una base en Ceuta y otra en Algeciras, que se llamaba Mesopotamí, y controlaban el Estrecho. En 705 el gobernador, don Julián, quedó abandonado a su suerte, y en 710 pactó con el Califato.

Los árabes aprovecharon un momento muy concreto, muy determinado, que es la extrema debilidad, tanto de bizantinos como de persas, después de esa última gran guerra que tuvieron.

Sí, Bizancio había perdido el control del norte de África. La gran ciudad bizantina, Cartago, había sido conquistada en 698, los persas ya habían sido sometidos, y el reino visigodo estaba en una crisis, en mitad de una guerra civil, con una pandemia brutal, una peste bubónica, y con una crisis climática desoladora.

O sea que supieron elegir el momento.

Sí, eran grandes conquistadores. El Califato era tres veces más grande que el Imperio Romano en su máxima extensión, y no eran unos aficionados, sabían lo que hacían.

Pero hay algo chocante, los musulmanes siempre aprovechan una división interna.

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