La Junta General del Principado aprueba condonar la deuda a quienes cobraron ayudas por duplicado / .

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias aprobó ayer el cambio legal que permitirá condonar la deuda a personas que cobraron durante un tiempo simultáneamente el salario social básico (SSB) y el ingreso mínimo vital (IMV). Esta modificación legal se produce después de que LA NUEVA ESPAÑA informase de la reclamación a casi un millar de familias para que devolviesen cantidades de hasta 30.000 euros por cobros indebidos duplicados de ambas prestaciones, pese a que los afectados informaron de su situación.

La medida reconoce que en esos casos fue la falta de diligencia de la administración la causante de la situación, por lo que la modificación legal reconoce una excepción del reintegro para casos imputables a la Administración. Todos los grupos votaron a favor del cambio, salvo Vox, que se abstuvo. Desde este grupo, la diputada Sara Álvarez justificó el sentido de su sufragio argumentando que votar a favor sería respaldar la actual "chapuza socialcomunista".

En el tránsito de una prestación a otra, el Principado siguió abonando el SSB, lo que generó un efecto burocrático "perverso", según señaló el portavoz de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, que pidió perdón a los afectados. Posteriormente la Administración entendió que esas personas no estaban en situación de vulnerabilidad por tener ese dinero en cuenta y se les llegó a reclamar cantidades, al tiempo que incluso se les quitaba la prestación que recibían.

Para solucionar esa situación, el texto aprobado este jueves modifica la Ley asturiana de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales para impedir que las personas beneficiarias tengan que devolver cantidades cobradas indebidamente cuando el pago se haya mantenido por un retraso, error u omisión imputable a la Administración.

La reforma se dirige, de forma destacada, al salario social básico y al resto de prestaciones económicas del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales destinadas a cubrir necesidades de subsistencia.

Su principio central es que una persona vulnerable que comunicó correctamente un cambio de circunstancias no debe asumir años después una deuda generada por el funcionamiento deficiente de la Administración.

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El texto presume que el pago es imputable a la Administración cuando han transcurrido tres meses desde la comunicación válida del cambio sin que se haya notificado la resolución de revisión que debía dictarse. Además, obliga a la Administración a revisar de oficio la documentación que ya obre en su poder, sin poder exigir de nuevo a la persona beneficiaria que aporte papeles presentados a través de los canales habilitados.