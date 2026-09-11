La Ley de Salud Mental de Asturias necesita "recursos, evidencia científica, seguridad y resultados evaluables", dice el PP

La diputada y portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Fernández Pardo, realizó esta mañana, en rueda de prensa, una valoración del Proyecto de Ley de Salud Mental presentado por el Gobierno de Asturias, que calificó de “parcialmente favorable”, y advirtió de que “una ley con ambición solo será útil si convierte sus principios en obligaciones materiales, organizativas y presupuestarias efectivamente verificables.

Ante la ausencia de una memoria económica, Pilar Fernández Pardo recordó que “toda ampliación de derechos debe ir acompañada de una memoria económica suficiente y plurianual porque de otro modo los derechos se convierten en expectativas frustradas”.

Asimismo, la diputada popular considera que “la prevención y posvención del suicidio debe adquirir en la ley una centralidad mucho más intensa, acorde con la gravedad singular del problema en Asturias, y con su condición de prioridad inequívoca de Salud Pública”. En este sentido, recordó que Asturias se sitúa a la cabeza del país en tasa de suicidios.

Requisitos de la transversalidad

Fernández Pardo subrayó que el proyecto de ley apunta a la transversalidad de la salud mental. Sin embargo, advirtió de que “esa transversalidad necesita acompañarse de políticas públicas en vivienda, empleo, educación, soledad, no deseada, envejecimiento, protección social y organización de actividades, lo que requerirá coordinación entre las diversas Consejerías aludidas con indicadores compartidos de seguimiento, algo no incluido en el documento”.

La parlamentaria anunció que, una vez analizado el Proyecto de Ley de Salud Mental, el Partido Popular presentará enmiendas con el objetivo de mejorarlo y planteó un decálogo de medidas para reforzar y completar el contenido de la futura Ley de Salud Mental de Asturias.

Decálogo de medidas del Partido Popular 1. Garantizar financiación suficiente y plurianual. 2. Situar la prevención del suicidio como prioridad real. 3. Reforzar la base científica y clínica de la ley. 4. Delimitar claramente las competencias profesionales. 5. Reforzar atención primaria y el acceso a especializada 6. Dar una respuesta específica a infancia, adolescencia y casos complejos 7. Proteger al paciente y también al profesional. 8. Garantizar una cartera completa de tratamientos. 9. Reforzar la participación con garantías técnicas. 10. Implantar evaluación y control parlamentario efectivo.

La portavoz de Sanidad señaló que “para el Grupo Parlamentario Popular el texto solo será defendible si se corrige en tres puntos capitales: la suficiencia de la memoria económica; la prioridad explícita de la prevención del suicidio; y el refuerzo de los mecanismos de garantía, evaluación y participación".

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“El Partido Popular quiere convertir una ley de buenas intenciones en una ley de garantías reales para la salud mental de los asturianos”, concluyó.