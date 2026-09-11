Maternidad con retraso y menos niños por culpa de la jornada escolar continua: el sorprendente estudio realizado por un profesor de la Universidad de Oviedo

La sustitución de la jornada escolar partida (mañana y tarde) por la jornada continua (solo mañana) en los colegios públicos españoles ha contribuido a reducir la natalidad y a retrasar la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo. Es la principal conclusión de un estudio de Álvaro Muñiz Fernández, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo.

El trabajo cifra en que el número medio de hijos por mujer se ha reducido en 0,12 —alrededor de un 9%— y la maternidad se ha retrasado unos cuatro meses con la implantación de la jornada continua en los centros educativos. La razón, según el autor, es que la partida "funcionaba como una ayuda invisible a las familias: al mantener a los niños en el aula por la tarde, cubría gratis unas horas de cuidado que coinciden con la jornada laboral de muchos padres y madres. Al acortarse el horario, ese apoyo desapareció y tener hijos se volvió más caro en tiempo y en dinero".

La reforma de horarios escolares para consolidar la jornada continua apenas influye en la decisión de tener el primer hijo, pero sí reduce de forma apreciable los segundos, terceros y siguientes. Dicho de otro modo: no desanima a formar una familia, pero sí a agrandarla.

Álvaro Muñiz. / UNIOVI

España en el contexto europeo

En su estudio Muñiz Fernández recuerda que España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa: en 2023 se situó en apenas 1,1 hijos por mujer, muy lejos del nivel necesario para relevar a la población. Junto a ese descenso, la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo no ha dejado de subir y ya supera los 32 años.

El debate público en los últimos años para frenar el descenso de la natalidad se ha centrado en las ayudas directas a la familia —permisos, cheques bebé, deducciones—, pero no en los horarios de los colegios. “Aunque la escuela no está pensada como una política de apoyo a la familia, en la práctica funciona como una”, comenta el investigador. Mientras los hijos están en clase, los padres pueden trabajar sin pagar por su cuidado. Cuando la jornada se acorta en dos o tres horas diarias, esa cobertura se pierde justo en una franja en la que buena parte de los progenitores sigue trabajando. “En términos económicos, es como retirar una subvención: el coste de criar a un hijo aumenta”, destaca Muñiz.

El modelo de jornada continua se ha extendido por España en las últimas décadas. la mayoría de las comunidades autónomas han concentrado únicamente por la mañana las clases, que suelen terminar hacia las dos del mediodía. El cambio se produjo de forma desigual y en distintos años según la región, lo que ha permitido comparar qué ocurrió con la natalidad en las provincias que adoptaron el nuevo horario frente a las que lo mantuvieron, explica el estudio.

Cincuenta provincias analizadas

Álvaro Muñiz analizó datos de las 50 provincias españolas entre 1981 y 2016, procedentes del Instituto Nacional de Estadística, y aplicó una técnica estadística que construye una comparación fiable entre provincias parecidas (una de ellas cambia de horario y la otra no) para aislar el efecto del horario del resto de factores económicos y sociales.

Donde el cambio de joranda fue obligatorio por ley —el caso de Extremadura y Canarias—, el efecto fue mucho mayor que la media: una caída de hasta 0,38 hijos por mujer y un retraso de siete meses. La explicación es que allí el cambio afectó a todas las familias a la vez, sin margen para adaptarse; donde fue voluntario, algunas familias pudieron amortiguar el golpe, por ejemplo, cambiando a colegios con horario ampliado (la matrícula pública cayó 1,9 puntos).

El autor subraya que el estudio no valora si la jornada continua es buena o mala para los niños —un debate abierto con argumentos pedagógicos legítimos—, sino que alerta de un efecto colateral poco tenido en cuenta. “En resumen, las políticas de cuidado y conciliación no se limitan a las ayudas explícitas: también dependen de cómo se organiza algo tan cotidiano como el horario del colegio”, concluye Muñiz Fernández.

El trabaj ha sido publicado en la revista ‘Journal of Policy Analysis and Management’, de gran impacto en su área del conocimiento, destacan en la Universidad de Oviedo.