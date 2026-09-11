Paula Echevarría escancia sidra en "El hormiguero" y cocina la versión asturiana de uno de los postres más famosos del mundo: "¡Que suene la gaita!"
La actriz aprende a cocinar la tarta Pavlova con arroz con leche de Nacho Manzano
Paula Echevarría ha vuelto a visitar El horimguero". Ya es la novena vez que lo hace y ha estado tan cómoda que se ha animado incluso a escanciar sidra en directo y demostrar que le sobra asturianía. "¡Que suene la gaita!" ha gritado al escuchar la sintonía que le han puesto para acompañar uno de los momentos más divertidos del programa.
La visita de la actriz asturiana ha tenido un dulce toque gastronómico gracias a David de Jorge. Han elaborado "la Tarta Paulova Echevarría", la versión asturiana de uno de los postres más famosos de la repostería internacional.
Para su elaboración De Jorge eligió productos asturianos como el arroz con leche del chef asturiano Nacho Manzano, sida o manzana reineta asturiana. El resultado fue una versión colorida y con mucho sabor que convenció a la actriz aunque no se considera "muy de ducles".
Durante la sección, David de Jorge ha ido desgranando los secretos de esta receta, que suele completarse con nata montada y fruta fresca para lograr un contraste perfecto de texturas y sabores.
La nueva serie de Paula Echevarría
La asturiana vuelve a encontrarse con Pablo Motos para presentar A la deriva, una de las grandes apuestas de atresplayer. Tras una consolidada trayectoria en cine y televisión, la actriz se embarca ahora en una serie situada en los años 70, un escenario lleno de incógnitas, secretos y giros inesperados que prometen atrapar al público desde el primer episodio.
Durante la entrevista, la anécdota más divertida ha llegado al hablar de un defecto que llevaba años acompañándola. La actriz ha confesado que era tremendamente impuntual y que, durante mucho tiempo, llegar tarde formó parte de su rutina. "Miguel se enfadaba muchas veces", ha reconocido, nombrando a su marido.
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