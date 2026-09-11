Preocupación en el sector del metal asturiano: el ausentismo laboral escala hasta el 11,43%

El ausentismo laboral en las empresas del sector del metal de Asturias alcanzó en 2025 el 11,43%, lo que supone un incremento de 1,09 puntos respecto al 10,34% registrado en 2024, una tendencia ascendente que se mantiene desde 2021, cuando el índice se situaba en el 7,06%. Así se desprende del último Informe elaborado por la patronal Femetal a partir de una encuesta realizada entre 40 empresas asociadas, que representan a cerca de 6.000 trabajadores.

El índice más elevado vuelve a registrarse en las grandes empresas (con 250 o más trabajadores), donde el ausentismo alcanza el 11,84%. Le siguen las empresas medianas, con un 10,60%, y las pequeñas empresas, con un 9,50%. Además, respecto al ejercicio anterior, el ausentismo aumenta tanto en las pymes como en las grandes compañías. El informe considera ausentismo laboral la relación entre las horas totales perdidas durante 2025 y las horas de trabajo teóricas que deberían haberse realizado conforme al calendario de cada empresa.

Por causas, la enfermedad común y el accidente no laboral continúan siendo, con diferencia, el principal origen del ausentismo, al representar el 67,93% del total, frente al 64,14% registrado en 2024. A continuación, se sitúan las licencias y permisos, con un 10,64%; los accidentes laborales, con un 9,33%; y las ausencias vinculadas a maternidad y paternidad, con un 5,46%.

Femetal considera que el "crecimiento continuado" del ausentismo se ha convertido en una de las principales preocupaciones para las empresas del sector, por su impacto directo sobre la productividad, la competitividad y la organización interna. Al mismo tiempo, fuentes de la patronal señalaron que la salud de las personas trabajadoras y la prevención de riesgos laborales se sitúan en el centro de cualquier estrategia dirigida a abordar este fenómeno, buscando soluciones que permitan compatibilizar la protección de la salud con la sostenibilidad y el buen funcionamiento de las empresas. De hecho, en la encuesta anual de Femetal sobre la situación de las empresas del metal al cierre de 2025, el 64% de las compañías señalaba el ausentismo laboral como el aspecto económico y laboral que más preocupaba y afectaba a su actividad.

Las empresas están respondiendo a esta situación con distintas medidas. El 62% afirma estar adoptando actuaciones para tratar de reducir el ausentismo, entre las que destacan la flexibilidad laboral, aplicada por el 60% de las compañías; la formación y la cultura preventiva, por el 46%; las políticas y una comunicación clara sobre las ausencias, por el 43%; y los incentivos o primas, por el 40%. También se están impulsando medidas de prevención y seguridad y acciones de carácter social, como seguros médicos o apoyo psicosocial.

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Para Femetal, la evolución de estos datos "evidencia la necesidad de seguir analizando las causas del ausentismo y avanzar en medidas que permitan reducir su impacto, desde una perspectiva compartida y compatible tanto con la protección de las personas trabajadoras como con la sostenibilidad y competitividad de las empresas".