El Principado justifica la compra del taller Barros destacando que se crearán más de 400 empleos e Indra señala que "es el momento de sentarse a analizar" el alquiler

La adquisición del taller de Duro Felguera por parte del Principado para luego alquilárselo a Indra para que desarrolle allí un proyecto industrial ligado al sector de la defensa generará un impacto económico directo, medido en términos de valor añadido bruto (VAB), de entre 500 y 600 millones de euros en un periodo de 20 años (tiempo mínimo previsto de arrendamiento de las instalaciones). El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, realizó ayer esa estimación al tiempo que destacó que la "inversión" del Gobierno de Asturias en la compra de esas instalaciones tiene un "carácter estratégico", tanto por la generación de actividad económica en la comarca del Nalón como por la previsión de creación de entre 400 y 450 puestos de trabajo directos e inducidos.

Sánchez insistió en que la compra del taller, por 10,65 millones de euros, supone "una inversión de futuro" que generará importantes retornos económicos, sociales, laborales y territoriales en un municipio como Langreo, "necesitado de la captación de proyectos industriales". Además, defendió que el proyecto de Indra "revalorizará las instalaciones de Barros y su entorno" y que el precio de alquiler que se negociará con la multinacional "será de mercado".

El pasado miércoles, Sánchez anunció que, ante la falta de un acuerdo de compraventa entre Duro e Indra, la sociedad mercantil de promoción SRP, controlada por el Principado, presentará una oferta de compra del taller de Barros a Duro Felguera por 10,65 millones y que en paralelo se negociarán las condiciones del alquiler de las instalaciones con Indra.

Fuentes de Duro Felguera ya hablaron el miércoles de "principio de acuerdo" para la compraventa del taller al considerar que las condiciones anunciadas por el Gobierno regional son "acordes con el valor de los activos" y "con los intereses" de sus accionistas. Por su parte, fuentes de Indra calificaron ayer de "buena noticia el nuevo paso del Principado, que demuestra su voluntad para que se genere un ecosistema industrial potente con impacto en el empleo". En esa línea, desde Indra "agradecieron" la labor del Gobierno regional, pero añadieron que "ahora es momento de analizar la propuesta y sentarse con el Principado".

El consejero Borja Sánchez señaló que la operación de Barros sentará las bases para la creación en Asturias, junto con los activos del tallerón en Gijón, de un gran polo industrial y de innovación vinculado al sector de la defensa. Una actividad que, en su opinión, se mantendrá a medio y largo plazo por el carácter y singularidad de los Programas Especiales de Modernización (PEM) impulsados por el Ministerio de Defensa, que además van a tener un "efecto arrastre" en la creación de nuevas actividades ligadas a ambas factorías.

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El Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) que presentó Indra plantea un modelo industrial complementario entre Gijón y Langreo, centrado en la fabricación, integración y mantenimiento de vehículos terrestres de defensa.