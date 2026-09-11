El Rally Princesa de Asturias, en la palma de tu mano: descárgate la app para seguir la prueba al minuto

El 63 Rally Blendio Princesa de Asturias-Ciudad de Oviedo también se podrá seguir desde el teléfono móvil. La organización de la prueba, que se celebra del 10 al 12 de septiembre de 2026, ha puesto a disposición de aficionados y espectadores una app oficial con toda la información necesaria para no perderse ningún detalle de la competición.

La aplicación permite recibir notificaciones al instante sobre la salida de los participantes, las incidencias que se produzcan en los tramos y los avisos relacionados con la seguridad. Una herramienta especialmente útil para quienes se desplacen a las carreteras asturianas para seguir la prueba en directo.

Uno de sus principales atractivos es el acceso GPS a los tramos. La aplicación conecta al usuario con los puntos más importantes del recorrido y permite conocer posibles atascos para buscar rutas alternativas.

Todo el rally en el móvil

La app reúne además tiempos online, noticias, streaming y radio online, junto con vídeos de los tramos y otros contenidos relacionados con la competición. También ofrece información sobre el programa y los horarios, itinerarios, mapas, seguridad, hoteles recomendados, patrocinadores y el tablón de anuncios oficial.

Descarga la app / Cedida LNE

El objetivo es que el aficionado tenga en un único lugar toda la información del Rally Princesa de Asturias, desde los resultados y las últimas noticias hasta las indicaciones necesarias para acudir a los tramos.

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La aplicación oficial está disponible tanto para iPhone, a través de la App Store, como para dispositivos Android, mediante Google Play. Una forma de llevar el rally literalmente «en la palma de la mano» durante un fin de semana en el que Asturias volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del automovilismo nacional.