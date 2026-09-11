El sentido recuerdo de Barbón para las víctimas del 11-S y su agenda de aquel día, cuando aún era un joven universitario

En su visita a Salas este viernes por la mañana no pudo olvidar el presidente del Principado, Adrián Barbón, un recuerdo para el 11-S y sus víctimas en el 25.º aniversario del mayor atentando terrorista de la historia, en Nueva York. "Cambió para siempre nuestro mundo", dijo. "Es de esos típicos días en el que uno recuerda perfectamente dónde estaba y cómo lo vió".

Barbón contó su historia personal. El 11-S le pilló en Pola de Laviana. Ahora tiene 47 años, pero en 2001 era un joven universitario. Al año siguiente se licenciaría en Derecho en la Universidad de Oviedo. "Ese día estaba en casa de mi abuela comiendo, viendo la tele, me acuerdo como si fuera hoy. Creo recordar que era Telecinco el canal al que estaba conectado", recuerda. "En un momento determinado ella informa de que se había extraviado un avión y a continuación que otro, con lo cual ya se veía que claramente iba a ser un atentado. Fue la primera vez en mi vida que escuché hablar de Bin Laden.

Quedaban dos años para que Adrián Barbón entrase en la Corporación municipal de Laviana como concejal -posteriormente llegaría a ser alcalde-, pero en 2021 ya era un activo militante socialista. Así que no lo dudó. "Me acuerdo que fui a la Casa del Pueblo porque habíamos convocado una reunión de urgencia para ver la situación y ver lo que había pasado", describe.

El Presidente del Principado resume: "El mundo cambió por completo, porque nos dimos cuenta de la inseguridad, de lo que supone el terrorismo internacional, de la necesidad de trabajar de manera coordinada los países democráticos. Nos estamos asomando además ahora, 25 años después, al abismo de la civilización, tal y como se concibió después de la Segunda Guerra Mundial, con la finalización y la victoria de las democracias frente al nazismo en 1945".

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Y concluyó Barbón "con un recuerdo a los fallecidos y a este hecho que marcó nuestra historia".