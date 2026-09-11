Drugos vuelve a Asturias en uno de los momentos más importantes de su trayectoria. La banda asturiana, formada en Gijón y afincada musicalmente en Madrid, inaugurará mañana 12 de septiembre el ciclo Directos Vibra Mahou en Asturias, en la Sala Estilo, a las 19.30 horas. Lo hará tras publicar su tercer álbum, "Haz Ruido Mientras Puedas", y después de ganar la 11.ª edición de Talento Rivera, dos hitos que han convertido 2026 en un año especialmente significativo para el grupo. En vísperas de volver a tocar en casa, su batería Ale habla de la evolución de su música, de lo que permanece intacto después de una década, de la escena asturiana y de la importancia de no quedarse callado.

Vibra Mahou reivindica las salas como espacios fundamentales de la música en directo. ¿Qué tienen las salas pequeñas que no puede ofrecer un festival o un gran escenario?

La cercanía con el público es totalmente diferente. A mí me impone un poquito más, incluso, el hecho de tocar en salas pequeñas porque al final lo notas todo mucho más cerquita, mucho más con lupa. Hay más presión que en un precinto más grande y con más personas porque te alejas físicamente de la gente con un escenario alto, es una sensación más fría.

Haz Ruido Mientras Puedas parece una declaración de intenciones. Después de todo lo que han vivido, ¿qué significa para Drugos hacer ruido?

Que no te quedes callado ante las cosas que no te parecen bien, o con las que no estás de acuerdo, que no tengas miedo de expresar tu opinión o a poner freno a ciertas cosas. Vive como mejor sientas que se tiene que vivir la vida, y no te acobardes o no te eches para atrás porque haya otra persona que opina distinto a ti. Puedes hablarlo, puedes gestionarlo, pero desde luego que no te quedes callado. Si sientes la necesidad de hacer ruido, hazlo.

¿Qué cosas han cambiado desde las primeras canciones hasta este tercer álbum?

Los años, sobre todo. Las experiencias. Drugos es muy de escribir sobre lo que nos pasa, sobre situaciones que vivimos, y el primer disco lo escribimos con veintipocos. En este último disco ya tenemos 30, seguimos siendo jóvenes, pero evidentemente hay una década de diferencia y las experiencias que vivimos ahora no son las mismas que vivíamos con 18 o 20, que fue cuando escribimos los primeros temas.

¿Y qué cosas continúan igual?

Somos igual de idiotas. Nos portamos igual de mal los unos con los otros, nos vacilamos lo mismo y nos queremos exactamente igual. La verdad es que es una cosa de las que estamos muy orgullosos. Siempre fuimos amigos, desde antes de Drugos, y seguimos siéndolo después de tantos altibajos que tiene una banda. Es una relación compleja, una mezcla entre relación de pareja, de amistad, de trabajo. Y el saber mantener, separar y continuar juntos, es algo de lo que más orgullo soy.

Viven musicalmente en Madrid, pero su identidad está muy vinculada a Gijón y Asturias. ¿Qué queda de Asturias en Drugos cuando graban o tocan fuera?

Pues en las canciones creo que se nota un poco la morriña, el sentimiento de estar viviendo fuera de la que fue tu casa toda tu vida. Hay muchísimas referencias, porque realmente, aunque vivimos fuera, no hemos dejado de estar nunca vinculados con Gijón y con Asturias en general, pero sobre todo con Gijón que es donde hemos vivimos siempre. Y hay muchísimas referencias a Gijón en muchos temas. Evidentemente, no podemos decir que cantamos en asturiano, pero sí que hay cositas que recuerdan a casa y queremos que siga siendo así.

¿Qué se está haciendo bien en la escena musical asturiana y qué necesita mejorar?

Hace ya unos cuantos años, cuando teníamos 14 o 15 y fue nuestro primer contacto con la escena musical de Gijón, había muchísimos locales de música en directo, una escena muy burbujeante y notamos que con el paso de los años eso sí que se fue apagándose. Muchos de esos locales han cerrado y otros ya no hacen música en directo. Pero sí que creo que, en los últimos años, se va notando un rebrote de todo, tanto de salas como de festivales, eventos y grupos. Han nacido un montón de grupos de jóvenes asturianos de diferentes estilos de música y vuelve a enriquecerse un poco la movida. Desde la cuarentena hay el sentimiento de que se pueden hacer cosas desde casa y no hace falta ir a la gran ciudad a seguir tu sueño, en este caso la música, cosa que antes era absolutamente necesario.

¿Y qué objetivos les gustaría conseguir en los próximos 10 años?

Desde luego seguir creciendo con Drugos. Nosotros decimos siempre que es un poco típico, pero para nosotros esto es un regalo, todo lo que estamos viviendo, porque jamás hubiéramos pensado que pudiera llegar a lo que hemos llegado. Ya llevamos unos años disfrutando de las experiencias y nuestra intención en el futuro es seguir funcionando, de la manera que sea, pero intentando no perder ese espíritu de querer tocar con los colegas, de querer disfrutar de la música que haces y disfrutar de las experiencias que te aportan.

¿De qué iría el libro de Ruido Mientras Puedas?

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Tomando evidentemente las distancias, y sin decir que escribimos bien, pero creo que sería un Lazarillo de Tormes. Una historia de unos chavales, ya un poco más mayores que el Lazarillo, pero que viven su vida cotidiana y sienten sus sentimientos y los expresan en un lenguaje lo más cercano posible, sin andar con aspavientos y con palabras extrañas. Sería un libro de tradición, del día a día.