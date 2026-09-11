División en los juristas asturianos sobre la suspensión cautelar de los efectos electorales de la ley de nietos... aunque concuerdan en que es necesario un fallo definitivo antes de las elecciones

La sección cuarta del Tribunal Supremo ha suspendido el acceso al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que hayan obtenido la nacionalidad o estén en proceso de hacerlo en virtud de la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática, la llamada "ley de nietos", que concede la nacionalidad a los descendientes de las personas que tuvieron exiliarse de España a partir de 1936 por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, y hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. El Supremo, que ha tomado en consideración sendos recursos presentados por Vox y Iustitia Europa, analizará si esa nacionalidad se concedió de manera adecuada.

El problema reside en una Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, aprobada pocos días después de la "ley de nietos", según la cual se presume que todas aquellas personas que abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 lo hicieron como consecuencia de la violencia política, sin que tengan que justificar los motivos de su marcha. Esta instrucción permitió que las solicitudes de nacionalidad española se disparasen de manera espectacular, desde 400.000 a 2,4 millones.

La suspensión ha generado una gran polémica. La derecha considera que la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (a cuyo frente estaba en ese momento Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente) solo buscaba "engordar" el censo electoral a favor de la izquierda de cara a las elecciones. Los juristas asturianos (como los magistrados del Supermo, ya que hubo un voto particular en la resolución de suspensión) están divididos.

Alejandro Huergo Lora, catedrático dee Defrecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, aplaude la suspensión. "Me parece una decisión acertada y se deberían conceder más medidas cautelares de este tipo. El Tribunal no suspende la 'Ley de nietos', sino una instrucción administrativa que, según parece, modificaba la Ley por la puerta de atrás, porque eximía de acreditar uno de los requisitos legales de la obtención de la nacionalidad", indica Huergo.

Alejandro Huergo Lora. / Juan Plaza

"Con esta decisión, el Tribunal Supremo rechaza formalismos que habrían impedido entrar al fondo del asunto, por lo que ahora sí se podrá examinar la legalidad de la instrucción. Además, otorga una medida cautelar para evitar una situación de hechos consumados. Eso es lo que debería hacerse siempre. Lo cierto es que las instrucciones y circulares son un 'agujero negro' del Estado de Derecho cuando se utilizan para introducir normas nuevas o cambiar sus requisitos o interpretación, como se ha visto, por ejemplo, con las circulares de la Generalitat sobre el uso del catalán y el castellano en la enseñanza", cree el catedrático.

Uno de los argumentos a favor de la instrucción ahora en cuestión es que hace años se aprobó una resolución similar. Huergo Lora cree que eso "no es relevante, del mismo modo que el hecho de que a alguien no le hayan sancionado no le da a nadie el derecho a cometer una infracción y pedir que no le sancionen".

Algunos expertos han remarcado las consecuencias que tendría que se denegase el voto a esos nuevos nacionales y una resolución posterior a las elecciones dictase que sí tenían derecho a ejercerlo. "Desde luego no se van a anular las elecciones. En algún caso reciente se actuó para que la decisión llegara a tiempo", indicó Huergo, refiriéndose a las elecciones catalanas de febrero de 2021. Un decreto posterior las dejó sin efecto por el coronavirus, pero el Tribunal Superior de Justicia suspendió esa resolución. El asunto se solventó dictando una resolución días antes de las elecciones por el que se autorizaba a celebrarlas. "También habría que preguntarse qué ocurre si, después de las elecciones, se declara que no podían votar. Ese el riesgo que siempre tienen las medidas cautelares (y su denegación)", finalizó.

En opinión de otro catedrático de Derecho Administrativo, Leopoldo Tolivar, la medida cautelar "parece enseñar un poco las costuras del fallo futuro. Pero nos hemos llevado muchas sorpresas con previsiones de sentencia a partir de autos de medidas que luego no se confirman".

El Catedrático de Derecho Constitucional Miguel Ángel Presno cree que "sería deseable conocer lo más pronto posible una decisión en la que parece bastante probable, a tenor de lo dicho en la resolución ahora conocida, que la mayoría que la ha respaldado concluya que es ilegal la Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública".

Miguel Ángel Presno. / D. P.

Presno indica que, si se descarta "la inscripción censal sin posible remedio de quien, en tanto mantiene la nacionalidad española, sigue siendo titular del derecho de sufragio, nos encontraremos ante un resultado de dudosa constitucionalidad, atendiendo a lo que proclama el artículo 13.2 de la Constitución: personas españolas a las que, sin responsabilidad alguna al respecto, no se les permite ejercer el sufragio en ningún proceso electoral".

Y le parece "cuestionable la propia adopción de la medida cautelar". No ve claro el "periculum in mora", es decir, "el riesgo de que una eventual sentencia estimatoria no pueda llegar a reportar alguna utilidad y eficacia, por resultar de imposible o difícil ejecución". Para Presno, "aunque exista el riesgo de que 'el incremento tan notable en la relación de electores del CERA siga incrementándose en su número con el transcurso del tiempo' no deriva de ahí 'un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible a la rectitud y corrección de aquél, toda vez que incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio' (como sostiene el Tribunal Supremo en su resolución)”.

Añade Presno que, incluso si se produjera la convocatoria electoral antes de conocer el fallo del Tribunal Supremo, la ley electoral "contempla mecanismos para la rectificación y revisión del censo una vez publicado el Decreto de convocatoria de elecciones, salvo que se piense (algo que no se dice en la resolución del Tribunal Supremo y no es baladí) que en el breve plazo previsto para ello no sea posible llevar a cabo una modificación del censo de esa magnitud".

"Se piense lo que se piense, tanto sobre las medidas cautelares como sobre la legalidad de la instrucción, estoy seguro de que habrá unanimidad en confiar en una pronta sentencia del Tribunal Supremo, aunque imagino que sus efectos acabarán, al menos en algunos casos, impugnados ante el Tribunal Constitucional a través de la interposición de recursos de amparo", cree el catedrático.