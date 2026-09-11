El tremendo susto de dos operarios de telefonía en Teverga: un oso les impedía bajar del repetidor donde trabajaban

Gran susto se llevaron dos operarios de una compañía telefónica en Asturias. Cuando se encontraban trabajando en un repetidor cercano a Sobrevilla, en el concejo de Teverga, irrumpió un oso pardo en escena, razón por la que no podían bajar del sitio donde estaban realizando sus labores.

La situación, ocurrida el pasado martes, les obligó a dar aviso de lo que estaba sucediendo a la Guardia Civil, que informó a los servicios de Emergencia. Se puso en alerta a los guardas del medio natural adscritos a la Patrulla Oso, especializados en todo lo que tiene que ver con la emblemática especie de la montaña cantábrica.

Los dos operarios habían informado de que no podían salir del repetidor en el que se encontraban ante el temor de que el oso les hiciera algo. Al lograr acercarse al lugar, la Patrulla Oso, que había logrado ya hablar con los dos afectados, constató que, por fortuna, los operarios habían logrado salir del punto conflictivo y llegar a su vehículo. Eso sí, había transcurrido un largo tiempo en el que permanecieron atrapados en el repetidor, con gran susto en el cuerpo. El oso no ya era visible, aunque cabía la posibilidad, a tenor del criterio de los agentes, de que siguiera en los alrededores.

Concienciación en zonas oseras

El susto que se llevaron fue de órdago. Los encontronazos con ejemplares en zonas oseras como Teverga son cada vez más frecuentes a causa de la buena recuperación de la especie. Es por ello que tanto el Principado como fundaciones dedicadas a la conservación del oso están intensificando sus campañas sobre cómo actuar en caso de un encuentro.

Por lo general, resaltan los expertos, los animales huyen de la presencia humana, por lo que si se actúa de la manera correcta el ejemplar debería escapar rumbo al monte.

No obstante se están produciendo algunos casos de osos que se habitúan a la presencia humana, acercándose a los pueblos. Es por ello que también se han establecido protocolos para ejemplares problemáticos, con métodos disuasorios o incluso el traslado del animal en cuestión.