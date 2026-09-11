TSK dispara su beneficio en el primer semestre hasta 44,8 millones, un 34% más que todo el año 2025

La compañía asturiana de ingeniería y tecnología TSK obtuvo un beneficio de 44,8 millones de euros en el primer semestre del año. Es el primer resultado que publica la empresa desde su salida a Bolsa el pasado mes de mayo y supone multiplicar por 16 el beneficio de enero a junio de 2025 y registrar un incremento del 34% con respecto a todo el ejercicio pasado.

TSK alcanzó unas ventas de 480,6 millones de euros, un 4% más que los 460,5 millones obtenidos en el primer semestre de 2025, mientras que el resultado bruto (ebitda) creció un 54%, hasta 44,5 millones de euros. Fuentes de la compañía destacaron que la mejora de la rentabilidad se ha visto acompañada por un fortalecimiento significativo de la posición financiera del grupo. TSK cuenta con una posición de caja neta de 94 millones de euros a cierre de junio, reforzando su capacidad financiera para afrontar la siguiente etapa de crecimiento.

Con estas cifras, TSK considera que la evolución del primer semestre se mantiene en línea con los objetivos comunicados al mercado en el marco de su salida a Bolsa y reafirma su hoja de ruta para el conjunto de 2026.

“Los resultados confirman que TSK atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia. Reflejan la calidad de nuestro trabajo y nuestra capacidad para ejecutar proyectos altamente tecnológicos con rentabilidad y disciplina financiera", señaló Joaquín García Rico, CEO de TSK. "Debemos sentirnos orgullosos de lo conseguido, pero también mantener la ambición. Seguiremos centrados en crecer de forma selectiva, mejorar nuestros márgenes, generar caja y consolidar la posición de TSK como una compañía tecnológica e industrial de referencia a nivel internacional", añadió.

Además de la evolución de los resultados, TSK ha reforzado durante el primer semestre del año su actividad presente y futura. A cierre de junio, TSK contaba con una cartera de pedidos de 1.300 millones de euros y 5.600 millones en acuerdos de exclusividad, lo que sitúa su visibilidad agregada de negocio en 6.900 millones de euros, cerca de un 40% por encima de los 5.000 millones registrados al cierre de 2025. Asimismo, el "pipeline" comercial de TSK alcanzó los 14.900 millones de euros, frente a los 10.000 millones registrados al cierre de 2025, lo que supone un incremento del 50% en los últimos seis meses. Además TSK cuenta con otros 1.315 millones de euros en contratos en fase final de negociación. En este sentido, la compañía ha incrementado el peso de los acuerdos de exclusividad dentro de su estrategia comercial, una fórmula que le permite participar desde fases tempranas en la definición e ingeniería de proyectos de elevada complejidad y reforzar su posicionamiento de cara a futuras adjudicaciones. La cartera mantiene, además, un elevado grado de exposición a las áreas estratégicas del grupo: el 96% de la cartera de pedidos y el 94% de los acuerdos de exclusividad están vinculados a actividades de transición energética y digitalización.

Nuevos proyectos internacionales

Durante los últimos meses, TSK ha avanzado en diferentes proyectos y oportunidades internacionales de gran escala en los ámbitos de generación de energía, infraestructuras y digitalización. En Estados Unidos, la compañía ha sido seleccionada como socio estratégico de Fermi America para el desarrollo inicial de una planta de ciclo abierto de 728 MW en Amarillo, Texas, vinculada a uno de los grandes campus privados de energía e inteligencia artificial que se desarrollan actualmente en el país. El proyecto incorpora equipos de Siemens Energy y una futura conversión de la instalación a ciclo combinado.

También en Estados Unidos, TSK mantiene un acuerdo de exclusividad para un ciclo combinado de 540 MW, basado en tecnología de GE Vernova, cuyo contrato definitivo se encuentra actualmente en fase de negociación. En Israel, la compañía ha sido seleccionada para el desarrollo de una planta de ciclo combinado de 800 MW en el área de Tel Aviv, también con tecnología de GE Vernova. El proyecto cuenta con un contrato llave en mano con una duración prevista de 53 meses y representa una inversión aproximada de 1.000 millones de dólares, estructurada mediante una sociedad conjunta al 50%. En Oriente Medio, TSK avanza en un proyecto de transporte de minerales con una capacidad de hasta 7.000 toneladas por hora, cuya fase inicial de ingeniería ya ha sido completada y cuyo contrato llave en mano se encuentra en negociación.

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En el área de digitalización, la compañía trabaja también en el desarrollo de un campus de centro de datos de 100 MW en Paraguay, preparado para cargas de inteligencia artificial y diseñado bajo estándar Tier IV. El proyecto contará con suministro de energía hidroeléctrica mediante un PPA a largo plazo.