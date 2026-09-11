Tyc Narcea inicia una ronda con los partidos para exponer los retos sobre su futuro: "Están jugando con una actividad trascendente para Cangas del Narcea y un gran proyecto para nuestra tierra"

La empresa Tyc Narcea, que explota la mina de antracita de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) está dispuesta a iniciar una ronda de contactos con todos los partidos para explicar su encrucijada, después de que el Instituto para la Transición Justa haya considerado que para reanudar la actividad debe devoler más de 31 millones de euros en ayudas que en su día cobró la desaparecida Carbonar, anterior propietaria de parte de la explotación.

La compañía ha trasladado su interés en exponer su situación, mientras aún corre el tiempo que la compañía tiene para alegar frente a la valoración preliminar elaborada por el ITJ que considera que la explotación forma parte de la misma unidad productiva que tuvo ayudas para su clausura en el marco del cierre subvencionado que estableció la Unión Europea.

Precisamente las dudas sobre el futuro de la explotación han motivado la constitución de una mesa de trabajo en la que participan la empresa, el PP y agentes económicos políticos, liderada por el alcalde cangués, el popular José Luis Fontaniella.

"Están jugando con una actividad trascendente para Cangas del Narcea y un gran proyecto para nuestra tierra", lamenta el alcalde cangués, que denuncia "la grave falta de decisión por parte del Ejecutivo del socialista Adrián Barbón", así como lo que considera "información cruzada" en las informaciones trasladadas por el Ministerio y por el Gobierno del Principado de Asturias.

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La primera reunión de este grupo de trabajo ya tiene fecha. Será este viernes en Oviedo con la participación del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, de José Luis Fontaniella y de representantes de TYC Narcea.