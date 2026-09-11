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Unánime apoyo político en la Junta General del Principado para reclamar el ancho europeo en Asturias

Se trata deuna proposición no de ley presentada por Foro sobre el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte

Un tren de mercancías, en Asturias

Un tren de mercancías, en Asturias / ADIF / Europa Press

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Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley presentada por Foro sobre el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, por la que pide el ancho europeo para la red de vías ferroviarias asturianas.

El texto aprobado pide al Gobierno asturiano que requiera al Ejecutivo central para que rectifique la posición trasladada a la Comisión Europea en relación con la migración al ancho estándar europeo y garantice su implantación en el eje León-Oviedo-Gijón, asegurando la plena interoperabilidad ferroviaria de Asturias y su integración efectiva en el corredor atlántico de la Red Transeuropea de Transporte.

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