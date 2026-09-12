Adiós a Vidal Peña, el filósofo que hizo "un tándem perfecto" con Gustavo Bueno

El filósofo y melómano ovetense Vidal Peña falleció ayer en su Oviedo natal a la edad de 85 años. Catedrático de Filosofía entre 1982 y 2011, fue durante varias décadas una de las figuras más descollantes y respetadas de la Universidad de Oviedo. "Con Gustavo Bueno formaba un tándem maravilloso", destacó David Alvargonzález, discípulo de ambos y también profesor de Filosofía de la institución académica asturiana.

"Mi vida ha ido siempre ligada a la ópera y a la filosofía, mis dos pasiones, ambas muy importantes para mí", explicó el profesor Peña en 2020, al recibir un homenaje de la asociación lírica "Alfredo Kraus", de la que fue cofundador. Su vena musical le venía de la infancia: "Cuando estudiaba Bachillerato, a los 10-11 años, escuchaba la radio y con un buen aparato que tenía conseguía coger la RAI, en la que había programas de óperas completas. Por la noche escuchaba óperas enteras, y a los 13 años, cuando mi padre vio que me gustaba, como a él, empezó a llevarme a la ópera, al Campoamor", relataba.

El pensador ovetense deja esposa, la también profesora de Filosofía Elena Ronzón, y dos hijos: Carlos y Catalina. "Vidal era cariñoso, noble, culto, con un gran sentido del humor… Pero, ante todo, era una muy buena persona", declaró a este periódico Elena Ronzón.

Vidal Isidro Peña García-Samperio nació en Oviedo el 1 de enero de 1941. Se licenció en Derecho, en 1962, y en Filosofía y Letras (sección de Filología Románica), en 1967. En ambas disciplinas obtuvo las máximas calificaciones.

Durante cinco años fue profesor ayudante de Derecho Romano en Oviedo. Pero su interés por la filosofía fue ganando terreno, y en 1967 se incorporó, como profesor adjunto interino de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos, a la Facultad de Filosofía y Letras, en el Departamento de Filosofía, dirigido por Gustavo Bueno Martínez.

Se doctoró en Filosofía en 1972 con la tesis "El materialismo de Espinosa", dirigida por Bueno. La composición del tribunal era muy destacada: Carlos París Amador, Emilio Lledó Iñigo, Emilio Alarcos Llorach y Carlos Clavería Lizana. Dos años más tarde, esta investigación fue publicada por la editorial "Revista de Occidente" bajo el título "El materialismo de Spinoza. Ensayo sobre la Ontología spinozista".

A día de hoy, gozan de prestigio sus cuidadas traducciones al español de René Descartes y Baruch Spinoza. "Sin que sea por presumir, creo que lo hago bien, que quizá la cosa que mejor hago es traducir", decía.

En diciembre de 1978 fue nombrado profesor agregado, y en julio de 1982, catedrático de Historia de la Filosofía tras unas reñidísimas oposiciones con más de una veintena de candidatos de los que sólo tres obtuvieron plaza: el propio Peña, Jacobo Muñoz y Cirilo Flórez. "Tuve la suerte de que una de las tres plazas que salían era Oviedo y aquí me vine. No escogí Madrid, aunque Jacobo Muñoz pensaba que yo, al sacar el número uno, la escogería primero y se la quitaría", explicó años después.

Vidal Peña, durante una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. / JOSÉ VÉLEZ

Su materia más habitual fue "Historia de la Filosofía Moderna, siglos XVI a XVIII". En la Universidad de Oviedo ejerció hasta su jubilación. Su última lección, impartida el viernes 13 de mayo de 2011, en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras, versó sobre "Relaciones entre la filosofía cartesiana y la filosofía kantiana".

Tras asistir a esa sesión en el campus del Milán, Gustavo Bueno Martínez declaró al periodista de LA NUEVA ESPAÑA Javier Neira, buen conocedor de ambos: "Vidal Peña es el verdadero prototipo de escéptico, siempre en la epojé, siempre poniendo todo entre paréntesis. No se compromete con nada y está al tanto de todo. Está al cabo de la calle, de ahí su retraimiento. Leía lo que yo escribía y era una garantía, me daba el visto bueno, por así decir. Su pudor no es psicologista, es una figura típica de la fenomenología del espíritu: es el escéptico".

También testigo del acto, el periodista Juan Cueto afirmó que la lección de Peña había sido "brillante, como siempre".

Dos meses después, en una amplia entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, Peña reflexionaba sobre Oviedo y sus gentes: "Tengo apego a Oviedo, a su casco viejo, sobre todo, y hay un espíritu de Oviedo que todavía viví un poco: el espíritu de ciertas tertulias que todavía pude atrapar. Recuerdo a Santiago Melón, que se murió hace unos años, también profesor de la Universidad, y a otros amigos que nos reuníamos. Siempre pensé que en Oviedo hay una especie de sentido del humor peculiar, socarrón, fino, en el que se emplea constantemente la antífrasis, una especie de pedantería irónica. Oyes a alguien hablar de ese modo y puedes decir: ‘¡Coño, qué pedante’. Pero no, no. El que usa esa pedantería está mostrando que la rechaza. Es un estilo que considero muy ovetense".

Tras recibir la noticia de su muerte, Lluis Xabel Álvarez Fernández, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Oviedo, reflexionaba sobre la figura desaparecida: "Admiré en Vidal Peña alguno de los artículos más divertidos de filosofía seria". Álvarez, de cuyo tribunal de tesis formó parte el ahora fallecido, destacó, asimismo, que Peña fue "uno de los aficionados a la ópera más entusiastas y entendidos de nuestro entorno".

El filósofo ovetense fue miembro del consejo editorial de la revista "Los Cuadernos del Norte", creada y dirigida por Juan Cueto.

La despedida a Vidal Peña tendrá lugar a las 18.30 horas de hoy, sábado, en la sala de ceremonias del Tanatorio Los Arenales.