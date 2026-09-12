Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 12 de septiembre de 2026

Oviedo

San Mateo

La jornada del sábado 12 de septiembre arranca con propuestas para toda la familia y música por distintos puntos de la ciudad. A las 12.00 horas, la charanga La Xarangana recorrerá el centro y el Centro Asturiano y la asociación folclórica La Hedra ofrecerán actuaciones desde las 11.30 horas. Por la tarde, el Campo de San Francisco acogerá a las 17.30 horas el cuentacuentos de Hadabruja-Puppy y, a las 17.00 horas, comenzarán las actividades infantiles del Paseo del Angelín. A las 20.00 horas, el Teatro Filarmónica representará «Mejor no decirlo», de Imanol Arias (entradas a 24 a 26 euros). La música tomará después varios escenarios: Bertín Osborne actuará en La Ería a las 21.30 horas, «La Última Legión» lo hará en el paseo del Bombé a las 21.30, con acceso libre, y «The Bogums» y «Aurora Roja» estarán en la plaza del Paraguas desde las 20.00 horas. En la plaza de Feijoo continuará además, desde las 21.30 horas, el Concurso de Rock, con «La Sonrisa de Julia» como invitada a las 23.30. Las casetas hosteleras permanecerán abiertas hasta las 04.00 horas.

Bertín Osborne ofrece un concierto en La Ería

El recinto ferial de La Ería será escenario a partir de las 21.30 horas de una nueva parada de Bertín Osborne dentro de su gira «45 años - La historia de una voz», con la que celebra cuatro décadas y media de una carrera legendaria. En el concierto que ofrecerá esta noche el cantante interpretará un amplio repertorio pensado para repasar toda su trayectoria musical, en el que no faltarán grandes éxitos desde la balada romántica hasta su aplaudida etapa junto al mariachi sobre el escenario.

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Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Folclore en la calle

La Asociación Folclórica «La Hedra» y la banda de gaitas del Centro Asturiano protagonizan las actuaciones por el Antiguo y el centro del programa «Folclore en la calle», a partir de las 11.30 horas. Por la tarde, a las 17.00 horas, actuará por el Antiguo el grupo de baile del Centro Asturiano.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Gijón

Fiestas de Cimavilla

Prosiguen las celebraciones de Los Remedios y La Soledad en el barrio Alto. A las 12.00 horas, música en las plazas del Lavaderu, la Corrada, Jovellanos, la Colegiata y la Cuesta del Cholo. A las 13.30 horas, sesión vermú en la carpa del Cerro a cargo de «Peonza y Cuerda». A las 17.00 horas, cucaña junto a la Antigua Rula. A las 19.30 horas, pasacalles de introcharangueros y cabezudos. A las 20.00 horas, música de nuevo en las plazas. A las 23.15 horas, turno de «La movida + Dj» en la carpa ubicada en el auditorio del Cerro de Santa Catalina.

Fiestas de Moreda

Continúan las fiestas en el barrio de Moreda. A las 9.00 horas, petanca finlandesa. A las 11.00 horas, ginkana familiar y, a las 12.30 horas, juego de madera. Después, a las 13.00 horas, habrá un concierto de «Jimaguas». Por la tarde habrá juegos infantiles desde las 16.00 horas y una chocolatada a las 17.00 horas. A las 20.00 horas, concierto de «Barry y Sandra». Por último, a las 22.30 horas, turno de Tere Rojo y Maite Álvarez.

Fiestas de El Coto

El barrio de El Coto sigue de fiesta este sábado con una larga ristra de actividades. De 11.30 a 13.00 horas, corte de jamón. A las 13.00 horas, vermú con Pablo Pérez y, a continuación, a las 15.00 horas, paella popular. A las cuatro de la tarde habrá juegos tradicionales para niños y familias, y a las seis será el concurso de postres. Después, a las 18.30 horas, habrá chocolatada para niños. A las 19.00 horas se podrá disfrutar del teatro con «La Páxara Pinta» y, a las 20.30 horas, dará comienzo la verbena con el «Grupo Reconkista».

Mercado artesano y ecológico en la plaza Mayor

La plaza Mayor vuelve a acoger el Mercado Artesano y Ecológico, que celebra su edición de septiembre convirtiendo el ágora gijonesa en un escaparate de la tradición asturiana, entre edificios históricos y con el puerto deportivo al lado. El horario es de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Parque hinchable en el parque de los Hermanos Castro

En el Parque de Los Hermanos Castro está instalado hasta el 4 de octubre el parque hinchable Funbox. Más de 4.000 m² de castillos hinchables, toboganes, obstáculos y túneles en un parque pensado para la diversión familiar. Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos. Funbox abre de jueves a domingo y festivos. Los jueves y viernes funcionará de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas.

«Convivium» en el Palacio de Revillagigedo

A las 18.00 horas da comienzo una visita guiada a la exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, que explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. La muestra podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Homenaje a Federico García Lorca en el Antiguo Instituto

La Fundación Municipal de Cultura ha impulsado el ciclo «Teatro para un aniversario. Lorca 1936-2026» para homenajear a Federico García Lorca por los 90 años de su asesinato. Este sábado, a las 19.30 horas, el Antiguo Instituto acoge la función «Si yo fuera Federico», de «Factoría Norte».

«Cinerama» en la Escuela de Comercio

El ciclo de cine «Cinerama» dará comienzo se extenderá durante los próximos tres fines de semana. La antigua Escuela de Comercio acoge esta tarde, a las 19.00 horas, la proyección «Force Majeure», de Ruben Östlund.

Visita guiada en el Museo Evaristo Valle

A las 18.00 horas arranca la visita con Pablo Rodríguez, que lleva por título «Evaristo Valle y Florencio Rodríguez: Entre la tradición y la modernidad». El museo de Somió ofrece bajo el título «[espacios] liminales», una exposición que presenta una selección de obras de cuatro autores –Aurelio Suárez (1910-2003), Armando Suárez (1928-2002), Rosario Areces (1929-2022) y José María Navascués (1934-1979)–, concibiendo cada una de ellas como una invitación a transitar sus universos creativos y personales. Los horarios del museo, en julio y agosto, son de martes a sábado de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Además, hasta el 1 de noviembre se podrá visitar la exposición «Florencio Rodríguez (Pola de Siero, 1840-Gijón, 1906). Paradigma de americano emprendedor y filántropo». Una muestra para realzar la figura de Florencio Rodríguez, americano emprendedor, filántropo y mecenas, en el 120 aniversario de su fallecimiento. La exposición está comisariada por el doctor en Ciencias Económicas don José Ramón García López. Excatedrático de Historia e Instituciones de la Universidad de Oviedo principal biógrafo y máxima autoridad en el periodo histórico y económico que le tocó vivir a Florencio Rodríguezs.

Exposición de indumentaria en el Pueblu d’Asturies

A las 12.00 horas empezará la visita guiada «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual (1959-1970)». Además, se puede ver la exposición temporal en el Muséu del Pueblu d’Asturies, integrada en la exposición permanente «La vida doméstica en Asturias, 1800 – 1965»: «EXPUESTAS». Ropa Interior femenina en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies». A través de seis prendas de ropa interior y lencería femenina, utilizadas entre finales del siglo XIX y los años sesenta del siglo XX, se muestra la evolución de esta vestimenta concebida para proteger, abrigar, aportar higiene y comodidad, pero también para ocultar o mostrar el cuerpo.

Exposiciones en el Antiguo Instituto

La exposición «Lorca en Asturias» podrá visitarse hasta el 27 de septiembre. Recorre la huella que Federico García Lorca dejó en Asturias a través de sus viajes, sus vínculos con los ateneos obreros y la experiencia de «La Barraca». Hasta el día 13 se podrá ver la muestra «La Escuela de Gijón. La ciudad como motivo», comisariada por Juan Manuel Bonet.

Laboral Centro de Arte

En Laboral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El centro municipal integrado de El Llano acoge hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición «Guille López:_luz y grafito». Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo, fusiona la precisión luminosa de la fotografía con la fragilidad del grafito.

Exposición fotográfica en el Ateneo de La Calzada

«Instantes encontrados» es el título de la exposición inaugurada en el Centro Municipal Integrado del Ateneo de La Calzada, organizado por Caja Rural de Asturias, con acceso libre y gratuito y se muestra hasta el 22 de septiembre. «Instantes encontrados» es un proyecto fotográfico de los barrios de Gijón. Busca ser un proyecto que empodere la importancia del barrio, de sus calles, su urbanismo y arquitectura, sus gentes, los pequeños comercios... De todas aquellas particularidades e idiosincrasias propias de cada distrito.

Exposición de cohetes en el centro municipal de La Arena

«Cohetes y satélites» es el título de la muestra que se puede visitar hasta el día 29 de septiembre. Aníbal Vega del Río, miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y presidente de la recién creada Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio, es el artífice de una exposición con réplicas a escala de los diferentes satélites que España fue teniendo desde su primer Intasat en 1974; maquetas de tamaño real de cubesats (con electrónica integrada que emula satélites emitiendo telemetría real), y futuros cohetes tripulados, algunos ya en servicio.

Avilés y comarca

Mercado en Las Vegas

El mercado semanal de Las Vegas, en Corvera, instala sus puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa. El horario previsto para el mercado es de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Cómic en Avilés

Las XXXI Jornadas del Cómic «Villa de Avilés» clausuran su edición en la Casa de Cultura, con charlas desde las 12.00 horas, firmas, presentación de novedades y entrega de premios a las 19.40 horas en el auditorio.

Bienal Climática

La Bienal Climática ha programado en la Factoría Cultural el taller «Arbaso Eguna, el día de nuestros ancestros» Entre las 12.00 y las 13.30 horas se presenta en el Niemeyer la performance «Makers Itinerantes», con Juan Loriente y Óscar Gómez Mata. La Bienal Climática también propone una ruta de ornitología y biodiversidad con MAVEA, con salida desde el puente de San Sebastián. El recorrido sigue la cola de la ría y permite observar flora, fauna y aves migratorias. La agenda municipal la fija de 18.00 a 19.30 horas.

Dani Fernández en La Magdalena

El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena acoge el concierto de Dani Fernández dentro de «La Insurrección Tour». La agenda municipal sitúa la actuación a las 21.00 horas, mientras Turismo la anuncia a las 22.00 horas. Entradas: 49,50 euros más gastos.

Fauna amiga del bosque

El bosque comestible situado en la calle José Cueto, tras la Escuela Oficial de Idiomas, ofrece de 12.00 a 14.00 horas un taller para conocer la fauna amiga del bosque, dentro de las actividades de ocio sostenible y sensibilización ambiental.

Barco por la ría

Continúan los paseos en barco por la ría de Avilés, con salida desde el pantalán de Marina de Avilés. Los recorridos de una hora cuestan 8 euros y salen a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas.

Mortadelo y_Filemón

La Sala de Cómic de Avilés, en la calle de La Ferrería, exhibe «La ciencia de Mortadelo y Filemón», una muestra con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones del CSIC. Abre de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Feria de Muestras y Expositores

La Feria de Muestras y Expositores de San Martín (FEMEX) sigue hoy. La galería comercial y el mercado de artesanía estarán abiertos en horario de mañana y tarde. Hoy actuará el Grupo folclórico L’Esperteyu y será la marcha solidaria contra la ELA, a las 12.30 horas. Por la tarde, habrá FanMedia y show con los creadores de contenido Daniel Fez, Denis Díaz y Jartoka, a partir de las 18.00 horas, y concierto del grupo Malvís, a las 20.00 horas. En la fotografía, ambiente en el polideportivo de Blimea en una pasada edición de FEMEX.

Fiestas en Turón

Turón disfruta de sus fiestas del Cristo de la Paz. Hoy la mañana arrancará con pasacalles de gaita y tambor y el I Concurso Gastronómico de Tortilla de Patata (12.00 horas). A lo largo del día actuarán «The Claxon Boys», «Jos y Fidel: Scrapers» y «Sin ton ni son». A las 18.00 horas saldrá desde Lago hacia La Cuadriella el gran desfile de carrozas, bajo el lema «Viajando por las series de los 90». Y por la noche, de nuevo música para el disfrute con «Lorca», Bea Bronchal y DJ Twins. Los fuegos artificiales serán medianoche.

Fiestas en El Condao

La localidad lavianesa de El Condao celebra este fin de semana sus fiestas. Hoy el pasacalles empieza a mediodía, a continuación habrá concurso de tortillas. A las 16.00 es el turno de los juegos infantiles y a las 18.00, el espectáculo de motos con Edu Rodríguez Stunt. A las 20.30 hay misa y procesión, desde la iglesia a la capilla, con la Banda de Música de Laviana. El segundo baile (23.30) contará con «Pasito Show», el dúo «Vibe» y Diazz DJ.

«Mar de esperanza», exposición

fotográfica en Ciaño

La Casa de los Alberti en Ciaño acoge hasta el 27 de septiembre la exposición fotográfica «Mar de esperanza», con imágenes de Miguel Ángel D. Cebey.

Muestra fotográfica en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge hasta el 30 de septiembre la exposición fotográfica «Emovere», con imágenes tomadas por Encarnación González y Floragenia.

Mercado en Pola de Laviana

En el entorno de la plaza del Ayuntamiento y del parque de Los Príncipes se instalan una centenar de puestos ambulantes con oferta de artículos textiles, complementos, zapatería y bazar, en horario aproximado de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Festival de teatro Grado en Clásicos

Este fin de semana Grado será escenario de numerosas representaciones teatrales y actuaciones musicales para todos los públicos con la celebración del festival Grado en Clásicos. La jornada de hoy comenzará a las 12.00 horas en la plaza del General Ponte de la mano de «Saltantes Teatro» con el cuentacuentos «Shakespeare… brevemente». A las 20.00 horas el Teatro Auditorio de Grado será escenario de la representación de la obra «Julieta en verano», de Proyecto Julieta, y cerrará la jornada el concierto teatralizado «La Tempestad», de Dubidum Producciones, en el patio de la Casa de Cultura.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Mercados ambulantes en Candás, Muros de Nalón, Nava y Noreña

La plaza candasina se monta en la Plaza La Baragaña, Muros de Nalón celebra su mercado semanal en la plaza del Marqués de Muros, la villa naveta lo organiza en la plaza Ramón Uría y los noreñenses curiosean entre los puestos que se instalan en el paseo Fray Ramón. En todos los casos destaca la amplia variedad de artículos a la venta.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Festival de blues en Llanes

Con movito de la V Edición del festival Llanes in Blue, el patio de la Casa de Cultura acoge a las 13.00 horas un concierto a cargo de «Body & Soul». En caso de lluvia el concierto se trasladará al Casino. Y a partir de las 20.00 horas el Casino será escenario de la actuación de «Alverto Burguez Trío».

Certamen de habaneras en

Ribadesella

La plaza Reina María Cristina de Ribadesella acoge a partir de las 19.30 horas las actuaciones del coro riosellano La Fuentina, el Orfeón de Castrillón y el Coro Peñasanta-Ramón Prada, de Cangas de Onís, que interpretarán un completo repertorio de habaneras.

Mercado indiano en Ribadesella

El Paseo Princesa Letizia acoge este fin de semana su Mercado Indiano, una cita llena tradición, artesanía y productos inspirados en aquellos tiempos, acompañado de una cuidada ambientación y actividades que recuerdan la importante relación de la villa con la emigración a América. Hoy, amenizará la tarde la música del dúo «La Gringa de Cuernavaca», integrado por Carrie Mittleman (voz) y Frank Navarro (guitarra y voz), a partir de las 18.00 horas.

«Interludio», pintura de Helena Toraño en Llanes

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge «Interludio», una muestra pictórica individual de la artista llanisca Helena Toraño, comisariada por Ainhoa Janices. La exposición propone un recorrido por un universo figurativo en el que el mar funciona como protagonista y como vehículo de estados de ánimo como la calma, la nostalgia o la admiración por la inmensidad. Puede visitarse gratis en la planta baja de la Casa de Cultura, de martes a sábado, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Mercadillo en Arriondas

En el entorno de la plaza de La Llera se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, acoge un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Concierto en Boal

La iglesia parroquial de Boal será escenario, a las 19.30 horas, de un concierto de los guitarristas Ares Gutiérrez y Santos Sánchez, que interpretarán un programa de música española e iberoamericana bajo el título «Cuerdas jóvenes».

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

La villa canguesa celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Museo del Oro de Navelgas

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Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.