La FSA abre la precampaña electoral en Asturias y lanza en Avilés una gira de «escucha» ciudadana

El PSOE asturiano empieza a poner en marcha su maquinaria preelectoral, aunque aún falta un largo camino hasta las elecciones autonómicas, y ha elegido Avilés, una de las plazas más disputadas de cara a 2027, para lanzar su nueva campaña territorial. La Federación Socialista Asturiana (FSA) ha convocado a su militancia el próximo 19 de septiembre en la Casa del Pueblo avilesina para estrenar «Tu voz hace Asturias», una iniciativa que recorrerá durante los próximos meses la comunidad autónoma.

El objetivo formal será «conversar, escuchar y comprender», con encuentros «concejo a concejo, barrio a barrio y con distintos colectivos sociales». El acto inaugural, que se celebrará entre las 11.00 y las 13.00 horas, será clausurado por el secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, según informaron fuentes socialistas.

La elección de Avilés tiene una evidente lectura política. El PSOE conserva allí la Alcaldía, pero el municipio se perfila como uno de los escenarios más competidos de las próximas elecciones. En 2023, los socialistas obtuvieron diez concejales frente a los nueve del PP y ambos partidos quedaron separados por menos de un millar de votos.

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La nueva actividad, que buscar ser espacio de encuentro con vecinos y afliados permitirá además a la dirección socialista entrar en la precampaña con un mensaje de escucha antes de desplegar sus propuestas electorales. La convocatoria, remitida a los militantes, reclama su implicación para recoger «muchas voces y experiencias» que sirvan para «seguir haciendo Asturias entre todos y todas».v