La gran alegría de Juan Carlos García Méndez, ganador del segundo Nissan Juke del verano: «Es una magnífica sorpresa»

Juan Carlos García Méndez, flamante ganador del segundo Nissan Juke de la gran promoción del verano de LA NUEVA ESPAÑA, se llevó una de las grandes sorpresas de su vida cuando supo que era el afortunado de esta semana, aunque al principio la alegría fue más bien un susto, ya que pensó que la llamada procedía del Hospital de Jarrio, donde se encuentra un familiar.

«Cuando me llamaron pensé que era del Hospital, pero luego ya me puse muy contento», aseguraba ayer a LA NUEVA_ESPAÑA el valdesano, jubilado de su trabajo en Gijón, que ahora reside entre Luarca y Valtravieso. «El Nissan Juke es un coche muy dinámico, siempre me ha gustado mucho y al verlo en el concesionario, más aún», señala. «Probablemente lo usaré yo y también lo compartiré con mis hijas», añade.

«Mis aficiones se centran en cultivar la huerta y también en participar en las actividades de la Asociación de vecinos de Valtravieso, llamada “Regina García”, (La Asturianita), en honor a la famosa artista de variedades nacida en la localidad en 1898 en una familia rural pobre con 7 hermanos y hermanas. Un accidente en el aserradero de su padre Celestino cuando tenía nueve años, le hizo perder los dos brazos por lo que aprendió a desempeñarse con ayuda únicamente de su boca y sus pies, lo que emplearía luego en su vida artística.

Un lector habitual

Juan Carlos García Méndez es lector habitual del periódico, en buena medida gracias a la costumbre instaurada por su padre, trabajador de ALSA.

«Recuerdo que siempre dejaban periódicos en la Administración y él generó ese hábito de traer el periódico para casa todos los días», explica.

También es participante en el Gran Sorteo del Verano «desde siempre». «No me esperaba para nada que me tocara». De hecho, participo desde que comenzó la promoción hace años, y es la primera vez que tengo un premio», señala. El coche lo recogió de manos de Miguel González, gerente del concesionario Cyyasa, y Marcos Alonso, gerente de LA NUEVA ESPAÑA. «Ahora que estoy en racha seguiré participando, a ver si llega alguno de los premios de 1.000 euros que aún quedan», comenta con buen humor.

El procedimiento para entrar en la promoción es sumamente sencillo, y sigue de manera idéntica los mismos pasos a los que ya están acostumbrados los participantes en los sorteos habituales del diario. Los lectores deberán rellenar la cartilla correspondiente. Una vez completada con los datos personales y recortarla, bastará con entregar el cupón en el kiosco de confianza. También puede hacerse llegar a LA NUEVA ESPAÑA, bien por correo o depositándolo en la urna en la sede del periódico en Oviedo.

El Nissan Juke Acenta 5 puertas 1.0 DIG-T es un coche cómodo, versátil y espacioso. Bajo el capó se esconde un motor de gasolina de 115 caballos de potencia, gestionado por una caja de cambios manual de seis velocidades que le otorga una conducción ágil en ciudad y en carretera.

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R. S.