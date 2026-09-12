Indra utilizará solo la mitad del taller que el Principado comprará a Duro Felguera en Barros

Indra utilizará menos de la mitad de la superficie construida del taller de Barros si finalmente alquila esas instalaciones que el Principado adquirirá a Duro Felguera por 10,65 millones de euros.

Para llevar a cabo sus planes de fabricación, integración y mantenimiento de vehículos terrestres de defensa, la filial Indra Land Vehicles pretende contar con tres plantas en el corredor norte de España con una superficie construida conjunta de 55.000 metros cuadrados. La compañía está ultimando el acondicionamiento del tallerón de Gijón –que compró a Duro Felguera en julio de 2025– y ha adquirido una factoría industrial en el municipio coruñés de As Pontes de García Rodríguez. Esas dos instalaciones suman casi 40.000 metros cuadrados construidos, según señalaron fuentes de Indra, por lo que en una tercera factoría no necesita más de 15.000 metros cuadrados.

La parcela de Barros que el Principado comprará a Duro Felguera para facilitar el proyecto de la tercera fábrica de Indra Land Vehicles tiene 80.000 metros cuadrados de superficie de los que 32.000 están bajo techo. Es más del doble de la superficie que necesita Indra. No obstante, hay que tener en cuenta que en el taller de Barros hay actualmente dos inquilinos –las empresas Asturiana de Tratamientos (Astra) e Itemat– y que, según apuntó el director de la agencia pública Sekuens, David González, habrá una subrogación de esos contratos alquiler para que continúen la actividad.

El Gobierno regional anunció el miércoles el inicio de las negociaciones para adquirir a Duro el taller de Barros y arrendarlo a Indra "a precios de mercado". La multinacional, que ayer anunció que el 25 de noviembre presentará su nuevo plan estratégico, se ha limitado a señalar que se sentará con el Principado a analizar la propuesta. Ayer continuaron las justificaciones y reacciones vinculadas a la operación de compraventa del taller con dinero público.

El presidente del Principado.

Adrián Barbón aseguró que el Gobierno regional repetirá en las comarcas mineras operaciones como la de la compra del taller de Barros "tantas veces como sea necesario" si hay proyectos que generen actividad económica y empleo. Barbón señaló que ya se puede hablar de "principio de acuerdo, porque la propia Duro acepta la operación", y destacó que, hasta la intervención del Principado, la negociación de compraventa entre las dos empresas estaba estancada. "Los que vivimos en las Cuencas sabemos que es una buena noticia que el Principado haya resuelto la situación", señaló Barbón, que añadió que "cuando hay un problema entre dos empresas se pide que al Principado intervenga y cuando el Principado interviene también se critica". En esa línea, el presidente del Principado quiso dejar claro a sus vecinos de las comarcas mineras del centro de Asturias "que tengan la seguridad de que lo vamos a hacer tantas veces como sea necesario para poner en marcha proyectos que creen actividad económica y empleo, como en este caso de Indra en Langreo". "Es importante esto porque creo que en la vida hay que ser coherentes y en esto se demuestra quien apuesta por las Cuencas y quien en realidad está solo para poner zancadillas", añadió Barbón.

El presidente del PP de Asturias.

Álvaro Queipo señaló que su partido está solicitando información al Gobierno regional sobre la operación del compra del taller de Barros porque "es poco usual". "Que el Principado de Asturias vaya a hacer de casero de una empresa que quiere poner en marcha una inversión en nuestro territorio es algo poco común y, por tanto, vamos a pedir todos los detalles como es lógico y, además, como es nuestra obligación", afirmó Queipo, que destacó la necesidad de velar por el buen uso del dinero de todos los asturianos. "Queremos saber cómo está diseñada esta operación porque sorprende mucho que se vaya a hacer la compra de un inmueble para después alquilarlo a una empresa con la que, parece ser, aún no hay ningún preacuerdo", afirmó el presidente del PP.

Vox.

El diputado Gonzalo Centeno exigió al Gobierno de Barbón que detalle las condiciones económicas de la operación para adquirir, a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), el taller de Barros y alquilárselo posteriormente a Indra durante 20 años. Y que explique, también, cómo ha calculado la "estimación" de más de 400 empleos y 600 millones de impacto económico de la operación. Centeno apuntó que, aplicando una tasa de descuento del 3% a los 20 años de duración del alquiler anunciados, su cálculo sitúa en 58.893,29 euros mensuales el alquiler necesario para recuperar los 10,68 millones de la compra. "¿Es este el alquiler que el señor Barbón tiene en mente o piensa ir regalando dinero público a empresas privadas?", preguntó Centeno.

La Cámara de Comercio de Oviedo.

Expresó ayer su "satisfacción" por el "acuerdo" para la implantación de Indra en Barros. "Es una iniciativa estratégica que refuerza la posición de Asturias en la industria de la defensa y la fabricación avanzada, ámbitos llamados a desempeñar un papel protagonista en el crecimiento industrial europeo durante las próximas décadas", destacaron fuentes de la Cámara de Oviedo, que calificaron de "inversión" la compra pública de los terrenos de Barros y resaltaron que "el verdadero coste habría sido la pérdida de una oportunidad histórica para Asturias",

La organización empresarial que preside Carlos Paniceres señaló que la llegada de Indra a Barros es una pieza clave dentro de la cadena de valor de la industria de la defensa en Asturias. "Nuestra región ya dispone de capacidades industriales, tecnológicas, de ingeniería, fabricación metálica, electrónica, innovación y formación altamente especializadas. Este proyecto conecta y fortalece esas capacidades, genera nuevas oportunidades para proveedores locales y favorece la atracción de nuevas inversiones vinculadas a uno de los sectores con mayor capacidad de crecimiento, innovación y creación de empleo cualificado en Europa", resaltaron fuentes de la Cámara, que añadieron que la implantación de Indra en Barros "da continuidad a una estrategia industrial que ya está dando resultados". Así, pusieron como ejemplo el proyecto de Indra en el Tallerón de Gijón, "una iniciativa defendida y promovida activamente por la Cámara de Comercio de Oviedo y que se encuentra ya en una fase muy avanzada para su puesta en funcionamiento".

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La Cámara de Oviedo destacó que una operación de la relevancia de la de Barros habría requerido una implicación más temprana y directa de la Presidencia del Principado para facilitar un acuerdo entre las compañías implicadas (Indra y Duro Felguera) "evitando la necesidad de que la Administración autonómica tuviera que asumir un papel tan activo para desbloquear la operación", señalaron fuentes de la Cámara que, no obstante, añadieron que "es justo reconocer que finalmente se ha alcanzado una solución razonable que permite hacer realidad un proyecto que Asturias no podía permitirse perder".