José Andrés, guía de lujo en su tierra: el exclusivo club de viajes con el que el cocinero acaba de visitar Asturias

David Prior es un empresario que se gana la vida dando rienda suelta a sus pasiones, la gastronomía y los viajes por los rincones más remotos y genuinos del mundo. Después de trabajar para todo un clásico del sector, Condé Nast Traveler, decidió fundar en 2018 su propia empresa, Prior, dedicada a organizar exclusivas escapadas, inmersivas, personalizadas y capaces de satisfacer las necesidades de los más exigentes viajeros. Cuentan las publicaciones especializadas de que su máxima es que “la comida es la puerta de entrada para conocer el mundo”. Así que tuvo claro que en su nómina de guías para ese exclusivo club de viajes de alto nivel que es Prior, enfocado a un cliente muy sibarita y de alto poder adquisitivo, nada mejor que contar con buenos cocineros. Y entre ellos, por supuesto, se ha colado el asturiano José Andrés, afincado desde hace muchos años en EE UU.

José Andrés, charlando con Pedro y Marcos Morán en Casa Gerardo, el viernes. / LNE

El popular y famoso chef de Mieres es, entre los mil y un proyectos y negocios que tiene entre manos, guía de Prior. Como siempre que puede, presume de su tierra de origen. Así que acaba de traer a un grupo de viajeros americanos a conocer Asturias y su gastronomía.

José Andrés no pierde ocasión de cantar las bondades de la despensa asturiana: del fresco pescado del Cantábrico, de la carne de ternera alimentada en los verdes pastos -es un militante declarado de la necesidad de controlar la población de lobos para preservar el ganado-, de la sabrosa huerta, de sus quesos (tiene participación en el premiado Rey Silo),…

De todo ello y más ha hablado a sus clientes estos días, en una escapada a Asturias cuyo itinerario ha incluido algunos de los clásicos de José Andrés, como una parada para comer en Casa Gerardo, el estrella Michelin más antiguo actualmente de Asturias y regentado en Prendes (Carreño) por sus amigos, los cocineros Pedro y Marcos Morán. Además de disfrutar de la excelencias culinarias de la carta de Casa Gerardo, donde la fabada es la reina, los turistas americanos entraron literalmente hasta la cocina del restaurante, donde los Morán les ofrecieron algunas explicaciones sobre el producto y su trabajo.

No faltó antes una visita a Gijón, con parada en la pescadería Los Playos, donde Pedro Morán compra habitualmente y en la que José Andrés tuvo al alcance los mejores pescados y mariscos para mostrar y abundar en sus explicaciones a los viajeros. En el barrio de Cimadevilla, en plenas fiestas, hubo ocasión de ver al irrefrenable José Andrés en activo, cocinando sobre la marcha con los vecinos unas quisquillas, chipirones, bocartes…

Y la jornada del viernes se cerró con un plan más personal, ya que el cocinero y su amigo Pedro Morán se fueron al pequeño pueblo marinero de Tazones (Villaviciosa) a poner el broche final a la jornada con una cena en El Rompeolas. Todo un clásico.