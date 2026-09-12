Pistoletazo electoral de Barbón en Funeres, con llamada a un "cordón democrático" a Vox: "Serán unas elecciones muy difíciles"
El presidente del Principado se ofrece públicamente al PSOE como candidato a revalidar el cargo y asume la complejidad de la cita electoral para los socialistas
El líder socialista pide que en las primarias los afiliados voten a candidatos que "ganen fuera del partido y concentren el voto más allá de la izquierda"
El secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este sábado en el acto de memoria del Pozu Funeres, en Laviana, que se pone "a disposición del partido" para volver a encabezar la candidatura socialista a las próximas elecciones autonómicas. Un paso adelante que da con el objetivo de evitar que "la involución se haga hueco en Asturias" en un momento que ha definido como "muy difícil" para el PSOE y para la democracia.
"He hecho un ejercicio de reflexión. Si creo que hay que poner candidatos dentro que ganen fuera, sabiendo que debemos llegar a muchísima gente y concentrar el voto, quiero anunciar que me pongo a disposición del partido para dirigir la candidatura", ha proclamado ante los asistentes al homenaje a los ejecutados en Funeres. Su intención, ha añadido, es hacerlo "con la fuerza de nuestra historia, de la memoria, de la pasión por Asturias" y desde un proyecto que tenga como eje "la defensa de la libertad y la democracia".
Barbón ha situado su anuncio en un contexto político que considera especialmente complejo y ha advertido de que las próximas elecciones "van a ser las más complejas de la última década". Ha llamado a recordar las lecciones de la historia ante el avance de la extrema derecha, poniendo de ejemplo la Alemania nazi, y ha defendido la necesidad de "cordones democráticos" a Vox. "Estamos a tiempo de que la historia no se repita", ha señalado.
El dirigente socialista ha insistido en que el Gobierno asturiano no está en precampaña y que seguirá trabajando hasta el final de la legislatura, aunque ha reconocido que la FSA sí debe comenzar a prepararse para las elecciones. En este sentido, ha reclamado candidatos capaces de "ganar fuera" y no solo de imponerse en los procesos internos del partido. "No hay que votar quien gane dentro, sino quien gane fuera", ha resumido.
Siguiendo esta línea, ha defendido la necesidad de abrir el partido a personas que no se identifiquen necesariamente con la izquierda o con ninguna ideología: "Cada voto va a ser fundamental en estas elecciones".
Para ello, ha insistido en la importancia de escuchar "muchas voces" para diseñar el programa electoral.
El presidente ha aprovechado además para reivindicar la gestión de sus dos mandatos, pero ha advertido de que los avances no están garantizados. "No creáis que esto es eterno", ha dicho, porque "la derecha y la extrema derecha irán a por todo".
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