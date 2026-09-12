Relevo en el Gobierno asturiano: el director general de Innovación pasa a la empresa privada
La sustitución del Iván Aitor Lucas del Amo dentro de la consejería de Ciencia e Industria podría formalizarse en el próximo Consejo de Gobierno
El director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado, dentro de la consejería de Ciencia, Industria y Empleo, Iván Aitor Lucas del Amo, dejará próximamente el Gobierno asturiano para regresar a la empresa privada, según pudo confirmar LA NUEVA ESPAÑA. Lucas del Amo pone así fin a una etapa de siete años prácticamente ininterrumpidos en la primera línea de la política autonómica de ciencia, innovación y digitalización.
La salida podría formalizarse en el Consejo de Gobierno del próximo lunes, según las fuentes consultadas, que no descartan que esa misma reunión determine otros cambios en la estructura del Ejecutivo, vinculados a otras consejerías. La marcha de Lucas del Amo obligará, en cualquier caso, a buscar sustituto para una dirección general especialmente vinculada a la ejecución de las políticas de carácter tecnológico.
Iván Aitor Lucas regresa así a sus orígenes profesionales. Antes de incorporarse al Ejecutivo autonómico había desarrollado durante más de quince años su carrera en el ámbito empresarial, particularmente en sectores relacionados con las nuevas tecnologías, la formación, la transformación digital y la gestión de proyectos internacionales.
Nacido en Oviedo en 1979, cursó estudios de Ingeniería Superior Industrial, en la especialidad de Organización Industrial, y un máster en Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información. Su currículo recoge además especialización en innovación, seguridad de la información y transformación tecnológica.
Su salto al Gobierno del Principado se produjo tras la llegada de Adrián Barbón a la Presidencia. Su peso dentro de la Consejería creció especialmente a comienzos de 2025, cuando la enfermedad de Borja Sánchez obligó a reorganizar temporalmente el departamento. En enero de aquel año, Lucas del Amo fue nombrado viceconsejero, cargo que terminó extinguido al regresar Sánchez. Lucas del Amo volvió al mismo escalafón anterior, como director general.
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